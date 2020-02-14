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Когда я думал о том, какой текст написать на этой странице, в голове выстроился многоступенчатый план, как правильно рассказать о себе, своём опыте, интересных событиях в моей жизни... А потом я вдруг подумал: к чему занимать драгоценное пространство, ведь, чем длиннее текст, тем ниже опускаются мои работы на этой странице
Я - веб-дизайнер. Работаю с клиентами на постоянной основе, основываясь на взаимопонимании.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Figma, Photoshop, Google);
- Помощь в настройке;
- Прототипирование;
- Адаптивный UI/UX-дизайн;
- Обработка фотографий;
- Полная поисковая оптимизация проекта.
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ);
- Веб-дизайн.