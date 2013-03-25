$100
Заполнить сайт , предоставленной информацией. Сделать читаемым и удобным для просмотра. Сайт уже готовый , точнее его шаблон и поставлен на joomla, прикреплено так же доменное имя .
Наполнение сайтов19 заявок
Закрыт
12 лет назад
Заполнить сайт , предоставленной информацией. Сделать читаемым и удобным для просмотра. Сайт уже готовый , точнее его шаблон и поставлен на joomla, прикреплено так же доменное имя .
Создать продающую страничку Свадебного агенства.
Есть готовый шаблон сайта,нужно поменять некоторые элементы ,в частности цветовую гамму .