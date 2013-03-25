Alexandar

Александра Якубская Alexandar

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
$55
10 баллов
12 лет назад
Посадочная страница
Отличный заказчик, ни каких проблем в сотрудничестве. Рекомендую!
Проект был выполнен Идеально ,со всеми требованиями , и в сроки. Спасибо большое, за легкое понимание и самое главное , очень щепетильное отношение к своей работе. Рекомендую!
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