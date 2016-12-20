AlexandraLorentz

Александра AlexandraLorentz

 
45 летИталия/Парма
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Резюме Александры Лоренц

Резюме Александры Лоренц

 

 

Возраст:    35лет.

Адрес:   Italia

  

Семейное положение: замужем, детей нет, и непланируем. Муж  — итальянец, работает администраторомв Пармском музее.

 

Мобильный телефон: 

 

E-mail:                                      AlFonLorentz@yandex.ru

 

  Скайп: 

 

В настоящее время занимаюсь литературной и журналистской деятельностью:  веду популярный  блог, пишу  романы и киносценарии.

 

Журналист. Веду популярный блог, пишу много авторских материалов по широкому кругу вопросов. Посещаемость моего сайта

колеблется в пределах 1000-2000 человек в сутки.

Адрес блога: http://alexandrafl.livejournal.com.

 

Писательница. Пять моих романа были опубликованы в бумажном варианте под псевдонимом "Александра фон Лоренц". http://www.ozon.ru/person/4901467/

 

Сценаристка. Киностудия  «Эверест» планирует снять сериал «Любовь кСерому ангелу»  по моему роману.

Сценарием сериала «Сицилийское танго» заинтересовалась итальянская кинокомпания.

 

Редактор. Безупречно владею русским языком – сама себе  корректор. 

Уверенно работаю с программой  Photoshop, немного хуже -

CorelDraw,  InDesign. Могу подбирать картинки, работать со шрифтами. 

 

Переводчик. Имею большой опыт разговорного и письменного  итальянского языка,изучила литературный итальянский язык; четыре года назад с отличием окончила

усложненные языковые курсы в г. Парме (Италия). Занималась два года переводами

текстов.

 

Фотограф. Имею фото-видео аппаратуру,владею программами редактирования материалов.

 

Образование: юридический факультет институтаэкономики и права. Дневное отделение.

 

 

Работа:

 

1.       Частный предприниматель. 2001–2006 годы.

2.       Заместитель директора. ООО ,2006–2007 г.

3.       Замдиректора, редактор. Издательство , 2009–2010 г.

4.      Писатель. Италия.

 

 

Навыки: 

Иностранные языки:

•        русский –    владею свободно

•        итальянский –  владею свободно, пишу, читаю.

•        немецкий – изучала в школе и институте -читаю, перевожу со словарем

 

Компьютер:  пользователь, программы Microsoft Word, Exel,Photoshop,Nero vision, Audacity, Internet (Opera), и другие.

Оргтехника:факс, сканер, ксерокс, средства связи.

 

Интересы/Хобби:  литература,  история, политика, выращивание комнатных растений,животные, кулинария, путешествия, интернет, спорт, плавание.

 

Рекомендации:   Данные предоставляются по требованию.

 

Личные качества:  работоспособная, коммуникабельная, внимательная,пунктуальная, не имею детей, а потому – могу отдавать работе максимум времени,

работать в выходные и сверхурочно.

 

Работа. Готова работать удаленно,выполнять задания редакции, писать обзорные статьи и мониторить свежие новости

из Италии и Евросоюза, создавать материалы по темам: туризм, косметика, мода,

кулинария, история, политика, экономика и т.д.

 

Всегда на связи. Уделю работе все свое время.

 

 

InDesignCorelDRAWPhotoshop
Портфолио