Александра AlexandraLorentzAlexandraLorentz
Резюме Александры Лоренц
Возраст: 35лет.
Адрес: Italia
Семейное положение: замужем, детей нет, и непланируем. Муж — итальянец, работает администраторомв Пармском музее.
Мобильный телефон:
E-mail: AlFonLorentz@yandex.ru
Скайп:
В настоящее время занимаюсь литературной и журналистской деятельностью: веду популярный блог, пишу романы и киносценарии.
Журналист. Веду популярный блог, пишу много авторских материалов по широкому кругу вопросов. Посещаемость моего сайта
колеблется в пределах 1000-2000 человек в сутки.
Адрес блога: http://alexandrafl.livejournal.com.
Писательница. Пять моих романа были опубликованы в бумажном варианте под псевдонимом "Александра фон Лоренц". http://www.ozon.ru/person/4901467/
Сценаристка. Киностудия «Эверест» планирует снять сериал «Любовь кСерому ангелу» по моему роману.
Сценарием сериала «Сицилийское танго» заинтересовалась итальянская кинокомпания.
Редактор. Безупречно владею русским языком – сама себе корректор.
Уверенно работаю с программой Photoshop, немного хуже -
CorelDraw, InDesign. Могу подбирать картинки, работать со шрифтами.
Переводчик. Имею большой опыт разговорного и письменного итальянского языка,изучила литературный итальянский язык; четыре года назад с отличием окончила
усложненные языковые курсы в г. Парме (Италия). Занималась два года переводами
текстов.
Фотограф. Имею фото-видео аппаратуру,владею программами редактирования материалов.
Образование: юридический факультет институтаэкономики и права. Дневное отделение.
Работа:
1. Частный предприниматель. 2001–2006 годы.
2. Заместитель директора. ООО ,2006–2007 г.
3. Замдиректора, редактор. Издательство , 2009–2010 г.
4. Писатель. Италия.
Навыки:
Иностранные языки:
• русский – владею свободно
• итальянский – владею свободно, пишу, читаю.
• немецкий – изучала в школе и институте -читаю, перевожу со словарем
Компьютер: пользователь, программы Microsoft Word, Exel,Photoshop,Nero vision, Audacity, Internet (Opera), и другие.
Оргтехника:факс, сканер, ксерокс, средства связи.
Интересы/Хобби: литература, история, политика, выращивание комнатных растений,животные, кулинария, путешествия, интернет, спорт, плавание.
Рекомендации: Данные предоставляются по требованию.
Личные качества: работоспособная, коммуникабельная, внимательная,пунктуальная, не имею детей, а потому – могу отдавать работе максимум времени,
работать в выходные и сверхурочно.
Работа. Готова работать удаленно,выполнять задания редакции, писать обзорные статьи и мониторить свежие новости
из Италии и Евросоюза, создавать материалы по темам: туризм, косметика, мода,
кулинария, история, политика, экономика и т.д.
Всегда на связи. Уделю работе все свое время.
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