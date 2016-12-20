Резюме Александры Лоренц

Резюме Александры Лоренц

Возраст: 35лет.

Адрес: Italia

Семейное положение: замужем, детей нет, и непланируем. Муж — итальянец, работает администраторомв Пармском музее.

Мобильный телефон:

E-mail: AlFonLorentz @yandex.ru

Скайп:

В настоящее время занимаюсь литературной и журналистской деятельностью: веду популярный блог, пишу романы и киносценарии.

Журналист. Веду популярный блог, пишу много авторских материалов по широкому кругу вопросов. Посещаемость моего сайта

колеблется в пределах 1000-2000 человек в сутки.

Адрес блога: http://alexandrafl.livejournal.com.

Писательница. Пять моих романа были опубликованы в бумажном варианте под псевдонимом "Александра фон Лоренц". http://www.ozon.ru/person/4901467/

Сценаристка. Киностудия «Эверест» планирует снять сериал «Любовь кСерому ангелу» по моему роману.

Сценарием сериала «Сицилийское танго» заинтересовалась итальянская кинокомпания.

Редактор. Безупречно владею русским языком – сама себе корректор.

Уверенно работаю с программой Photoshop, немного хуже -

CorelDraw, InDesign. Могу подбирать картинки, работать со шрифтами.

Переводчик. Имею большой опыт разговорного и письменного итальянского языка,изучила литературный итальянский язык; четыре года назад с отличием окончила

усложненные языковые курсы в г. Парме (Италия). Занималась два года переводами

текстов.

Фотограф. Имею фото-видео аппаратуру,владею программами редактирования материалов.

Образование: юридический факультет институтаэкономики и права. Дневное отделение.

Работа:

1. Частный предприниматель. 2001–2006 годы.

2. Заместитель директора. ООО ,2006–2007 г.

3. Замдиректора, редактор. Издательство , 2009–2010 г.

4. Писатель. Италия.

Навыки:

Иностранные языки:

• русский – владею свободно

• итальянский – владею свободно, пишу, читаю.

• немецкий – изучала в школе и институте -читаю, перевожу со словарем

Компьютер: пользователь, программы Microsoft Word, Exel,Photoshop,Nero vision, Audacity, Internet (Opera), и другие.

Оргтехника:факс, сканер, ксерокс, средства связи.

Интересы/Хобби: литература, история, политика, выращивание комнатных растений,животные, кулинария, путешествия, интернет, спорт, плавание.

Рекомендации: Данные предоставляются по требованию.

Личные качества: работоспособная, коммуникабельная, внимательная,пунктуальная, не имею детей, а потому – могу отдавать работе максимум времени,

работать в выходные и сверхурочно.

Работа. Готова работать удаленно,выполнять задания редакции, писать обзорные статьи и мониторить свежие новости

из Италии и Евросоюза, создавать материалы по темам: туризм, косметика, мода,

кулинария, история, политика, экономика и т.д.

Всегда на связи. Уделю работе все свое время.