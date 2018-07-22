Создаю понятный дизайн прежде всего ориентируясь на пользователя для побуждения его к целевому действию

Здравствуйте! Меня зовут Алия, я специализируюсь на создании дизайна для многостраничных и одностраничных сайтов.

Преимущества работы со мной:

1.Перед созданием дизайна проведу тщательный анализ сайтов конкурентов.

2.По вашему желанию разработаю логотип и адаптивную версию сайта для просмотра на мобильных устройствах.

3. Ценю свое и чужое время, поэтому строго соблюдаю сроки.

4. Создаю понятный дизайн прежде всего ориентируясь на пользователя для побуждения его к целевому действию.

5.Учитываю все ваши пожелания

Как происходит работа:

1.Подробно обсуждаем ТЗ. Если ТЗ отсутствует, сделаем вместе.

2. Делаю прототип сайта, после согласования вносите предоплату 50%. Возможна работа по безопасной сделке

3. Создаю дизайн главной страницы, согласовываем, вношу правки, приступаю к дизайну внутренних страниц.

4. После окончательного утверждения всех страниц, вносите 2-ую половину оплаты

5. Отправляю все исходники проекта в формате PSD с понятно подписанными слоями, удобно разложенными папкам и все необходимые для верстальщика материалы. Вы всегда можете связаться со мной после сдачи проекта, если возникнут вопросы

Я работаю по демократичным ценам :

· Лендинг от 4 000 р. (4-7 дней)

· Главная страница от 3 000 р. (4-6 дней)

· Внутренние страницы от 1200 р. (1-3 дня)

· Логотипы от 1000 р. (1-2 дня)

· Баннеры от 500 р. (1 день)

Для связи со мной :

Skype: novaki0602 E-mail: [email protected]

WhatsApp: +79870600678