Здравствуйте! Меня зовут Алия, я специализируюсь на создании дизайна для многостраничных и одностраничных сайтов.
Преимущества работы со мной:
1.Перед созданием дизайна проведу тщательный анализ сайтов конкурентов.
2.По вашему желанию разработаю логотип и адаптивную версию сайта для просмотра на мобильных устройствах.
3. Ценю свое и чужое время, поэтому строго соблюдаю сроки.
4. Создаю понятный дизайн прежде всего ориентируясь на пользователя для побуждения его к целевому действию.
5.Учитываю все ваши пожелания
Как происходит работа:
1.Подробно обсуждаем ТЗ. Если ТЗ отсутствует, сделаем вместе.
2. Делаю прототип сайта, после согласования вносите предоплату 50%. Возможна работа по безопасной сделке
3. Создаю дизайн главной страницы, согласовываем, вношу правки, приступаю к дизайну внутренних страниц.
4. После окончательного утверждения всех страниц, вносите 2-ую половину оплаты
5. Отправляю все исходники проекта в формате PSD с понятно подписанными слоями, удобно разложенными папкам и все необходимые для верстальщика материалы. Вы всегда можете связаться со мной после сдачи проекта, если возникнут вопросы
Я работаю по демократичным ценам :
· Лендинг от 4 000 р. (4-7 дней)
· Главная страница от 3 000 р. (4-6 дней)
· Внутренние страницы от 1200 р. (1-3 дня)
· Логотипы от 1000 р. (1-2 дня)
· Баннеры от 500 р. (1 день)
Для связи со мной :
Skype: novaki0602 E-mail: [email protected]
WhatsApp: +79870600678
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