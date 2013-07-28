AliciaTysklind

Необходимо написать небольшой яваскрипт для таблиц Шульте, который будетустановлен на сайте. Это небольшая табличка для свободной генерации цифр, используется для тренировки памяти и восприятия. Эти таблички уже есть, программы тоже. Необходимо просто сделать формат таблички ...