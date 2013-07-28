AliciaTysklind

Алисия AliciaTysklind

 
43 годаШвеция/Стокгольм
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Скайп prihodkoolesya

[email protected]

  • Написать скрипт

    Необходимо написать небольшой яваскрипт для таблиц Шульте, который будетустановлен на сайте. Это небольшая табличка для свободной генерации цифр, используется для тренировки памяти и восприятия. Эти таблички уже есть, программы тоже. Необходимо просто сделать формат таблички ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад