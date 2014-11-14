Очень плохо. Выхватил заказ вперед всех, подтвердив что знает js В процессе оказалось что может делать только простую верстку, с js не знаком. В процессе отказался выполнять часть заказа, мотивировав тем что "просто не умеет" Предложили готовые формы js для встраивания в сайт – отказался, не умеет. начал торговаться и снижать цену лишь бы избавиться. Выпрашивает хорошие отзывы. Не сдает работу целиком, а терроризирует вас по скайпу, те сидеть и верстать надо с ним вместе. Сдал проект сырым, «грязным» было много правок, сверстал неверно, код безобразный... За работу оплачено на карту 521153******3006 приват банка 3723 руб. Пришлось выставлять на биржу проект еще раз на доделки. Что еще вылезет в процессе непонятно. На сайте зарегистрирован не под своим именем. Настоящее имя Виктор Колесник. Кошелек Z298615422058 Держитесть подальше!