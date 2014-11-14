www.clickandbook.me Внести правки в существующий проект, исправить js формы, сверстать две страницы, работа на постоянной основе, оплата по факту выполнения задачи.
- HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный верстальщик со знанием Js кода в проект www.clickandbook.me оплата 500 руб час. Оплата только по факту выполнения заказа.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
1. Внести правки в календарь добавить стили, встроить в сверстанную страницу (макет acc_ui_sr_02) 2. календарь должен быть отдельным элементом в возможностью встройки в разные разделы и заменой параметров года, отсечка прошлого и будущих годов ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Техзадание: 1. По наведению курсора на поле отеля фон становится светлого цвета (макет acc_ui_sr_01) 2. По клику на ссылку отеля, разворачивается раздел с дополнительным поисковиком (макет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный верстальщик со знанием js, необходимо сверстать три формы календарь, выпадающий список с поиском, список с чекбоксамиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный верстальщик Верстка: личного кабинета (админки) сайта, поисковика Дизайн утвержден, есть макет в psd. Количество страниц 15HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад