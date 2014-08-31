Нужно настроить доставку(мы выбрали компанию по доставке, они прислали документы, необходимо привязать) и настроить платежные системы(оплата на сайте). просьба, указывайте ЦЕНУ за задания. Документы прикреплены.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. На некоторых релизах при нажатии кнопки смены языка - выкидывает на главную страницу.стоит плагин WPML 2. нам интересно разместить на главной странице кнопки для доступа к социальным сайтам, на которых присутствует наш лейбл. - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести сайт с одного домена на другой. Задание не сложное, нет возможности самой сделать, просьба пишите сразу с реальной ценой.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Доделать метки(крестики) на остальных изображениях(как на примере). около 10-15 фото. напишу подробную инструкцию как это делается+изменить надпись Венера(как на фото) на Venera Цена 200рЗакрыт9 лет назад
- $10
Не отображается правильно раздел сайта, в админке показывается правильно, а на сайте нет. Что-то с кодами таксонометрииИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Не работает категория товаров на русском языке, на англ. все впорядке! Товары отображаются, хлебные крошки тоже… а сами категории не работают! Возможно просто необходимо написать правильную ссылку(выдает ошибку 404) Цена договорнаяИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести КАТЕГОРИЮ товаров(мужская и женская) на русский язык, стоит плагин wpml. Wp woocomerce.Закрыт9 лет назад
На сайте стоит 3 плагина резервного копирования, необходимо восстановить копию, так как сайт перестал работать, я просто не умею.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Товар на английской версии отображается, делаем перевод на русский-товар не показан. Скрин в приложении. Цена договорнаяЗакрыт9 лет назад
На сайте был установлен выбор цвета товара в "кружочках", типа как на фото(только там квадратики, а у нас были кружочки), но они куда-то делись! необходимо восстановить, сейчас они отображаются словами(на скрине показано). Есть старый бэкап, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Исполнитель установил и настроил плагин WPML, но куда-то пропал. Некоторые страницы не работают. Необходимо доделать. Задача- на английском страница есть, переключаешь на русский язык-страницы нет. И перевести контакты. Цена 200р, возможно больше при обоснованных трудностях.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Изменить шрифт названия сайта и скорость анимации. Шрифт вверху EMPOS, а анимация-кружочки движутся по кругу(просто изменить цифру). Каждое по 100 рублей.Закрыт9 лет назад
Необходимо установить на выбор 2 языка на сайте- русский и английский, с помощью любого многоязычного плагина или другим способом. Сайт маленький, перевод скину, описание товаров переводить не нужно. Как,например, здесь выбор языка- oboandhobos.proИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Сделать сайт на 2 языках, чтобы была иконка выбора языка-русский или английский. Сайт небольшой, товары и описание переводить не нужно. К сожалению, сайт показать не могу, сразу попадает в админку.Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
То есть на товар, которого нет в наличии, можно подписаться, оставив при этом свою почту, и когда товар появится в наличии, придет уведомление. Просьба пишите сразу с ценой.Сайт WP woocomerce.Закрыт9 лет назад
Необходимо сделать задания, к сожалению сайт показать не могу, сразу входит в админку. Сайт очень простой, товаров не много. Необходимо: 1.Сделать перевод страниц-плагин WPML или еще какой-нибудь, на ваше усмотрение. Нужен качественный сайт на 2 языках-русском ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо сделать сайт на 2 языках,отредактировать раздел " Галерея", изменить анимацию, сделать так, чтобы не попадать всегда на главную с "кругом", сделать подписку на товар, которого нет в наличии.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте wordpress Www.masretproperty.ru просто установить логотип. Цена 50руб.................................Чтобы он просто отображался.я сама пробовала, у меня не получилось) но я в этом плохо разбираюсь)Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте http://progressive-baby.ru/ сделать метку на товары, которых нет в наличии "Продано". Как например, здесь стоит метка "Sale" http://progressive-baby.ru/sale. Кто предложит самую низкую цену, тому отдам) Без отзывов, рейтинга и новые страницы - работаю без предоплаты.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Cайт progressive-baby.ru на wp woocomerce 1 Надо убрать звездочку(т.е. сделать необязательными для заполнения) графы - фамилия, область и почтовый индекс. 2 добавить отдельно раздел "Sale". в магазин Чтобы товары со скидками легче было видеть 3 Cделать сортировку по ...Закрыт9 лет назад