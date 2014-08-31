Alisha343

Алина Прохорова Alisha343

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Необходимо привязать доставку и платежны шлюз WP WC

    Нужно настроить доставку(мы выбрали компанию по доставке, они прислали документы, необходимо привязать) и настроить платежные системы(оплата на сайте). просьба, указывайте ЦЕНУ за задания. Документы прикреплены.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактировать сайт WP

    1. На некоторых релизах при нажатии кнопки смены языка - выкидывает на главную страницу.стоит плагин WPML 2. нам интересно разместить на главной странице кнопки для доступа к социальным сайтам, на которых присутствует наш лейбл. - ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать метки

    $5

    Доделать метки(крестики) на остальных изображениях(как на примере). около 10-15 фото. напишу подробную инструкцию как это делается+изменить надпись Венера(как на фото) на Venera Цена 200р

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помогите настроить категорию товаров wp wc

    Не работает категория товаров на русском языке, на англ. все впорядке! Товары отображаются, хлебные крошки тоже… а сами категории не работают! Возможно просто необходимо написать правильную ссылку(выдает ошибку 404) Цена договорная

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить WPML WP WC

    Товар на английской версии отображается, делаем перевод на русский-товар не показан. Скрин в приложении. Цена договорная

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Восстановить цвет товара на wp wc

    На сайте был установлен выбор цвета товара в "кружочках", типа как на фото(только там квадратики, а у нас были кружочки), но они куда-то делись! необходимо восстановить, сейчас они отображаются словами(на скрине показано). Есть старый бэкап, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить многоязычный плагин WP Wc

    $5

    Исполнитель установил и настроил плагин WPML, но куда-то пропал. Некоторые страницы не работают. Необходимо доделать. Задача- на английском страница есть, переключаешь на русский язык-страницы нет. И перевести контакты. Цена 200р, возможно больше при обоснованных трудностях.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить двухязычный выбор языка на сайте wp wc

    Необходимо установить на выбор 2 языка на сайте- русский и английский, с помощью любого многоязычного плагина или другим способом. Сайт маленький, перевод скину, описание товаров переводить не нужно. Как,например, здесь выбор языка- oboandhobos.pro

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать перевод сайта на 2 языка wp woocomerce

    $10

    Сделать сайт на 2 языках, чтобы была иконка выбора языка-русский или английский. Сайт небольшой, товары и описание переводить не нужно. К сожалению, сайт показать не могу, сразу попадает в админку.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактировать сайт WP Woocomerce

    Необходимо сделать задания, к сожалению сайт показать не могу, сразу входит в админку. Сайт очень простой, товаров не много. Необходимо: 1.Сделать перевод страниц-плагин WPML или еще какой-нибудь, на ваше усмотрение. Нужен качественный сайт на 2 языках-русском ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изменить сайт WP Woocomerce

    $50

    Необходимо сделать сайт на 2 языках,отредактировать раздел " Галерея", изменить анимацию, сделать так, чтобы не попадать всегда на главную с "кругом", сделать подписку на товар, которого нет в наличии.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить логотип на сайт wp

    На сайте wordpress Www.masretproperty.ru просто установить логотип. Цена 50руб.................................Чтобы он просто отображался.я сама пробовала, у меня не получилось) но я в этом плохо разбираюсь)

    WordPressЛоготип для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать метку "Продано" на wp

    На сайте http://progressive-baby.ru/ сделать метку на товары, которых нет в наличии "Продано". Как например, здесь стоит метка "Sale" http://progressive-baby.ru/sale. Кто предложит самую низкую цену, тому отдам) Без отзывов, рейтинга и новые страницы - работаю без предоплаты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на Wp woocomerce

    $50

    Cайт progressive-baby.ru на wp woocomerce 1 Надо убрать звездочку(т.е. сделать необязательными для заполнения) графы - фамилия, область и почтовый индекс. 2 добавить отдельно раздел "Sale". в магазин Чтобы товары со скидками легче было видеть 3 Cделать сортировку по ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bensmith
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Редактировать сайт WP Woocomerce
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, платит в срок и с пониманием относится к возможным проблемам. В общем - рекомендую!
Добросовестно выполнена работа, учтены все детали, очень честный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Необходимо "обуть" на фотографии
Спасибо за сотрудничество. Обращайтесь еще.
Все хорошо было выполнено!
Ответный отзыв
bensmith
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Установить логотип на сайт wp
Отличный заказчик, рекомендую.
Все быстро и качественно выполнено, рекомендую!
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Настроить многоязычный плагин на WP
Хорошо поработали.Все отлично.Рекомендую.
Все хорошо выполнено
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Richo
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Сделать метку "Продано" на wp
Отличный заказчик. Было поставлено четкое ТЗ. Спасибо!
Представлено несколько вариантов дизайна, выполнено качественно, быстро и красиво! Рекомендую!
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