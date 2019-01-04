Узяўся за гуж - не кажы, што не дуж

Привожу заявки из интернета. Без ограничения по странам и континентам. Консультирую и обучаю.

Имеются сертификаты и наработки в сфере: красота и здоровье, строительство, интернет магазины, финансовые услуги.

Основные Facebook, Instagram, Яндекс Директ, Google, Vk.

Дополнительно оказываю услуги по организации лид-менеджемента: внедрение и настройка CRM (Amo/Bitrix)