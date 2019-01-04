Узяўся за гуж - не кажы, што не дуж
Привожу заявки из интернета. Без ограничения по странам и континентам. Консультирую и обучаю.
Имеются сертификаты и наработки в сфере: красота и здоровье, строительство, интернет магазины, финансовые услуги.
Основные Facebook, Instagram, Яндекс Директ, Google, Vk.
Дополнительно оказываю услуги по организации лид-менеджемента: внедрение и настройка CRM (Amo/Bitrix)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Главный экран массажного салонов в Москве120 просмотров
- + 95% к продажам в Америке за первый месяц210 просмотров
- Со старта! 162 заявки в финансовой тематике161 просмотр
- Оформление бизнес-страницы в фейсбук167 просмотров
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Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
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