AllSTATE

Сергей AllSTATE

 
36 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Узяўся за гуж - не кажы, што не дуж

Привожу заявки из интернета. Без ограничения по странам и континентам. Консультирую и обучаю.

Имеются сертификаты и наработки в сфере: красота и здоровье, строительство, интернет магазины, финансовые услуги.

Основные Facebook, Instagram, Яндекс Директ, Google, Vk.

Дополнительно оказываю услуги по организации лид-менеджемента: внедрение и настройка CRM (Amo/Bitrix)

Битрикс
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нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#239
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $100от 1 дня
#276