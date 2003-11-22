6 лет работы в веб: разработка дизайна сайтов, создание сайтов различной тематической направленности, программирование с использованием широкого набора языков и инструментов, создание интерфейсов к базам данных, разработка рекламных кампаний, поддержка и обновление готовых работ, а также многое другое!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
18 лет назад
Был заказ на графическое оформление программы. Всё было выполнено быстро, качественно и оригинально. Человек отличается высокой креативностью при подходе к заказу, что очень важно как в процессе разработки графики, так и в любом другом деле.
$10
10 баллов
18 лет назад
Быстро. Качественно. Дешего.
Ответный отзыв
Задача была поставлена корректно. Оплата произведена быстро. Работой с заказчиком довольны.
$60
10 баллов
20 лет назад
Очень довольна выполненной работой как дизайном, так и программированием. Сайт компании создан был точно в сроки и качественно. Как пример, смотрите http://www.nautica.com.ua В дальнейшем, планирую обращаться только к этому специалисту, что советую и др