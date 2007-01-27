Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент находится здесь - ...
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $300
Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент находится здесь - ...Закрыт17 лет назад
Добрый день, Профессионалы! Мы ищем людей имеющих опыт написания креативного, оригинального и грамотного контента для интернет страниц. Сайт является развлекательной промо-версией для нашего будущего большого IM проекта. Промо-сайт будет содержать около 10 страниц. Среди них будет ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент находится здесь - ...Завершен17 лет назад
Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент будет выслан выбранному ...Закрыт17 лет назад
- $10000
Дорогие профессионалы, Необходимо создать модуль, позволяющий устраивать многопользовательские видео конференции без применения сервера для передачи мультимедиа данных. Модуль должен производить подключения от клиентов к клиентам напрямую с применением технологии P2P. Количество таких подключений не должно быть ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый всем день, Мы ищем человека, или группу людей, способную организовать поддержку СМС сообщений (отправка и приём) для одного разрабатываемого Instant Chat проекта. Весь процесс огранизации, от поисков/договоров с СМС провайдерами, до реализации программной части, работающей ...Закрыт17 лет назад
- $60
Дорогие профессионалы: Необходимо написать утилиту, которая бы "вытаскивала" всю графику из исходников проекта (передаётся папка с .dpr, .dfm, .res и др. файлами) и сохраняля её в другую указанную папку. Вот как нужно сортировать графику: \\FOLDER\Form[i]\ImageList[i] Если изображение не ...Закрыт17 лет назад
Дорогие профессионалы: Проект заключается в создании 6 многопользовательских мини игр на FLASH (обязательно), а также игрового сервера на C++ (желательно, но возможны альтернативы). Список игр включает: 1. Gomoku (крестики - нолики 15х15, на 2х пользователей) 2. Шахматы (2 пользователя) 3. ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Привет, Ищу человека, способного оперативно вносить дополнения в уже существующие (не стандартные) Delphi компоненты. Дополнения небольшие, но заказы буду делать часто. Вот примеры дополнений: - Добавить событие OnItemMouseMove (вызывается при перемещении курсора над элементом) в уже ...Завершен17 лет назад
Дорогие профессионалы: Проект заключается в создании 6 многопользовательских мини игр на FLASH (обязательно), а также игрового сервера на C++ (обязательно). Список игр включает: 1. Gomoku (крестики - нолики 15х15, на 2х пользователей) 2. Шахматы (2 пользователя) 3. Шашки (2 пользователя) 4. ...Разработка игрнет заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо написать класс на подобии TextFile, только для работы с Unicode файлами. Должны быть доступны следующие функции: F.OpenFile(filename: WideString; openmode: [fuRead, fuWrite]; filepos: [fuBegin, fuEnd]): boolean Открывает файл. Если файл открыт для записи, то даже если он физически ...Закрыт17 лет назад
Требуется написать DLL, способную сконвертировать RTF текст в обычный, т.е. убрать все ненужные тэги и оставить только текст. Таблиц текст содержать не будет. Но будут встречаться поля - INCLUDEPICTURE, вида {\field{\*\fldinst INCLUDEPICTURE "IMAGEFILENAME.GIF" \\d }} Которые ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт17 лет назад
Привет, Мы ищем людей, имеющих опыт в создании как много-, так и однопользовательских (против компьютера) онлайн флеш игр. Игры такого типа, как - Шашки - Gomoku (расширенная версия крестиков-ноликов) - Hexis - Покер - и подобных Так ...Разработка игр10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна качественная Flash анимация для сайта в шапку для будущего дизайна размером 384х261. Анимацию необходимо сделать из готового рисунка (см. приложения), трафарета, т.е. там есть три рамки, в которых должны быть Flash анимации трех персонажей. Вот ...Анимация1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо написать компонент на основе EasyListview (www.torry.net) способный отображать картинки (не просто иконки, а именно загружать графику из файла, как TImage) у каждого Item'а. Интерфейс загрузки картинки для Item'а примерно следующий: ELV.Items[0].Image.LoadFromFile(...); Компонент также должен содержать свойство ...Закрыт17 лет назад
- $2500
Есть готовая система, предоставляющая доступ к учётным записям пользователей. Учётная запись содержит информацию о пользователе и настройки. Также система поддерживает список т. н. комнат - каналов для беседы. Связь с сервером системы идёт по протоколу TCP, данные передаются ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо написать компонент на основе TListView способный отображать картинки (не просто иконки, а именно загружать графику из файла, как TImage) у каждого Item'а. Интерфейс загрузки картинки для Item'а примерно следующий: LV.Items[0].Image.LoadFromFile(...); Компонент также должен содержать свойство ItemSize, ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо дополнить компонент типа TListView/TTreeView функцией добавления иконок в SubItems. Исходники компонента будут предоставлены.Закрыт17 лет назад
Добрый день, Компания i-Com Technologies, LLC занимается подбором кадров для написания системы передачи КАЧЕСТВЕННОЙ аудио и видео информации в режиме онлайн используя технологию P2P. Данное приложение будет использоваться как дополнение к клиентской части существующей программы типа ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад