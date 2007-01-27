IDark

Гость IDark

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дополнение Delphi 7 компонентов

    Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент находится здесь - ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дополнение Delphi 7 компонентов

    $300

    Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент находится здесь - ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать контент для сайта

    Добрый день, Профессионалы! Мы ищем людей имеющих опыт написания креативного, оригинального и грамотного контента для интернет страниц. Сайт является развлекательной промо-версией для нашего будущего большого IM проекта. Промо-сайт будет содержать около 10 страниц. Среди них будет ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дополнение Delphi 7 компонентов

    $200

    Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент находится здесь - ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дополнение Delphi 7 компонентов

    Добрый всем день, Я ищу программиста, способного быстро и качественно вносить относительно небольшие дополнения к Delphi 7 компонентам. Обязателен опыт работы с компонентами. Оцените приложенное первое Т3 и добавляйте свои предложения. Сам компонент будет выслан выбранному ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видео P2P конференции

    $10000

    Дорогие профессионалы, Необходимо создать модуль, позволяющий устраивать многопользовательские видео конференции без применения сервера для передачи мультимедиа данных. Модуль должен производить подключения от клиентов к клиентам напрямую с применением технологии P2P. Количество таких подключений не должно быть ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поддержка СМС в программе

    Добрый всем день, Мы ищем человека, или группу людей, способную организовать поддержку СМС сообщений (отправка и приём) для одного разрабатываемого Instant Chat проекта. Весь процесс огранизации, от поисков/договоров с СМС провайдерами, до реализации программной части, работающей ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • "Вытащить" всю графику из исходников проекта

    $60

    Дорогие профессионалы: Необходимо написать утилиту, которая бы "вытаскивала" всю графику из исходников проекта (передаётся папка с .dpr, .dfm, .res и др. файлами) и сохраняля её в другую указанную папку. Вот как нужно сортировать графику: \\FOLDER\Form[i]\ImageList[i] Если изображение не ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать 6 многопользовательских мини игр на FLASH

    Дорогие профессионалы: Проект заключается в создании 6 многопользовательских мини игр на FLASH (обязательно), а также игрового сервера на C++ (желательно, но возможны альтернативы). Список игр включает: 1. Gomoku (крестики - нолики 15х15, на 2х пользователей) 2. Шахматы (2 пользователя) 3. ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мелкие дополнения к D7 компонентам

    Привет, Ищу человека, способного оперативно вносить дополнения в уже существующие (не стандартные) Delphi компоненты. Дополнения небольшие, но заказы буду делать часто. Вот примеры дополнений: - Добавить событие OnItemMouseMove (вызывается при перемещении курсора над элементом) в уже ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создать 6 многопользовательских мини игр на FLASH

    Дорогие профессионалы: Проект заключается в создании 6 многопользовательских мини игр на FLASH (обязательно), а также игрового сервера на C++ (обязательно). Список игр включает: 1. Gomoku (крестики - нолики 15х15, на 2х пользователей) 2. Шахматы (2 пользователя) 3. Шашки (2 пользователя) 4. ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оболочка для работы с Unicode файлами в Delphi

    Необходимо написать класс на подобии TextFile, только для работы с Unicode файлами. Должны быть доступны следующие функции: F.OpenFile(filename: WideString; openmode: [fuRead, fuWrite]; filepos: [fuBegin, fuEnd]): boolean Открывает файл. Если файл открыт для записи, то даже если он физически ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется DLL для конвертирования RTF 2 PLAIN

    Требуется написать DLL, способную сконвертировать RTF текст в обычный, т.е. убрать все ненужные тэги и оставить только текст. Таблиц текст содержать не будет. Но будут встречаться поля - INCLUDEPICTURE, вида {\field{\*\fldinst INCLUDEPICTURE "IMAGEFILENAME.GIF" \\d }} Которые ...

    Delphi
    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание мини флеш игр

    Привет, Мы ищем людей, имеющих опыт в создании как много-, так и однопользовательских (против компьютера) онлайн флеш игр. Игры такого типа, как - Шашки - Gomoku (расширенная версия крестиков-ноликов) - Hexis - Покер - и подобных Так ...

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш анимация

    Нужна качественная Flash анимация для сайта в шапку для будущего дизайна размером 384х261. Анимацию необходимо сделать из готового рисунка (см. приложения), трафарета, т.е. там есть три рамки, в которых должны быть Flash анимации трех персонажей. Вот ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дополнить Delphi 7 компонент

    Необходимо написать компонент на основе EasyListview (www.torry.net) способный отображать картинки (не просто иконки, а именно загружать графику из файла, как TImage) у каждого Item'а. Интерфейс загрузки картинки для Item'а примерно следующий: ELV.Items[0].Image.LoadFromFile(...); Компонент также должен содержать свойство ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт Интернет Проекта

    $2500

    Есть готовая система, предоставляющая доступ к учётным записям пользователей. Учётная запись содержит информацию о пользователе и настройки. Также система поддерживает список т. н. комнат - каналов для беседы. Связь с сервером системы идёт по протоколу TCP, данные передаются ...

    MySQLHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание Delphi 7 компонента

    $250

    Необходимо написать компонент на основе TListView способный отображать картинки (не просто иконки, а именно загружать графику из файла, как TImage) у каждого Item'а. Интерфейс загрузки картинки для Item'а примерно следующий: LV.Items[0].Image.LoadFromFile(...); Компонент также должен содержать свойство ItemSize, ...

    Delphi
    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Мультимедиа-онлайн конференции

    Добрый день, Компания i-Com Technologies, LLC занимается подбором кадров для написания системы передачи КАЧЕСТВЕННОЙ аудио и видео информации в режиме онлайн используя технологию P2P. Данное приложение будет использоваться как дополнение к клиентской части существующей программы типа ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
mitien
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужна тема/скин .msstyle
Очень хороший заказчик : оплата, ТЗ, и человеческое отношение! Рекомендую!
Был заказ на создание скина к программе. Задание выполнил на отлично, работал кооперативно и максимально учитывал все наши просьбы и пожелания.
Ответный отзыв
bw
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Дополнение Delphi 7 компонентов
Задача была поставлена достаточно ясно, что в наше время редкость, и не вызывала вопросов. Александр оперативно проверил работоспособность моих изменений и сразу же, не растягивая на несколько дней, перевел оговоренную сумму. Если этот заказчик предлагает работу, можете быть уверенными в его честности, соглашайтесь ;-).
Владимир отлично справился с поставленной задачей с соблюдением сроков. Обязательно продолжу сотрудничать с данным исполнителем!
Ответный отзыв
kilim
51 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Флеш анимация
Спасибо!!! С большим удовольствием поработалбы с таким заказчиком ещё!
Что касается флеш-анимации и разработки качественной профессиональной графики, этому исполнителю нету равных! Всё было выполнено так, как нам требовалось. Быстро вносил требуемые исправления и дополнения. Также, Александр часто доступен Онлайн.
Ответный отзыв
MrShoor
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
17 лет назад
Мелкие дополнения к D7 компонентам
Это первый работодатель, которому я могу поставить 10 баллов после работы с ним. Четкое ТЗ. Хорошая связь. Своевременная оплата (не то что своевременная, а моментальная!). Ценю таких людей. Очень хотелось бы, чтобы все заказчики были такими.
Отличная работа! Александр всё выполнил в срок, а также оперативно вносил дополнения и исправления. Практически круглосуточно доступен в сети, никогда не пропадает. Продолжаю с ним работать над другими проектами и другим рекомендую!
Ответный отзыв