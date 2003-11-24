nautica

Гость nautica

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доска объявлений ads-wordpress

    Добрый день! На сайте nautica-ua.com установлен плагин Ads WordPress. Сам сайт, естесственно, на Вордпресс. Не могу найти ошибку - как разместить страницу подачи объявлений, а также - сами объявления поподают в "черновики", и на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    Добрый день! Необходимо доделать шапку сайта - то есть сделать надпись. Это может быть выполнено в Фотошопе. Сайт на движке Wordpress. Ничего сложного нет. Присылайте предложения.

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо "подправить" Доску объявлений

    Добрый день! На сайте nautica-ua.com установлен плагин Ads WordPress. Сам сайт, естесственно, на Вордпресс. Не могу найти ошибку - как и где должны выводится объявления? помогите исправить ошибку. Бюджет указывайте сами.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Nautica; Морской транспорт и судоремонт

    Сайт создан и работает с 2003 года. Но - с течением времени пришла необходимость изменить некоторые разделы меню. Нужен программист, который знает cgi-программирование. нужно добавить пункты меню и кое-что изменить. Сайт - nautica-ua.com. На главной странице - ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форекс-проект

    Необходимо создать дизайн сайта, посвященного обзору литературы, программ для работы на финансовых рынках. Также создание небольшой программки (на сайте или отдельно) для получения информации зарегистрированными пользователями, а также ведение учета пользователей.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Обменный пункт

    $50

    Необходимо создание обменного пункта WebMoney, дизайна и каких-то мыслей по поводу сайта нет. Для начала необходим сайт обменника, затем возможно дополнение другими услугами. Т.е. виртуальный обменный пункт. На счет оплаты - возможно договориться.

    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    20 лет назад

  • Сайт транспортной компании

    $100

    Необходимо создать сайт транспортной компании. Визитка сайта http://www.nautica-marine.nm.ru. Нужно добавить графику, дополнительные страницы с использованием обратных форм,пр. Т.е. создать рабочий сайт компании.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    20 лет назад
Отзывы фрилансеров
LeonSoftwar
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обложка для электронной книги
Была четкая задача. По выполнению оплата была переведена в срок. Проблем не возникало. Рекомендую к работе)
Отличная работа! Быстро, качественно создана обложка для книги! Спасибо исполнителю! Рекомандую.
Ответный отзыв
flex13
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$8
10 баллов
13 лет назад
Доска объявлений ads-wordpress
Светлана отличный заказчик. Приятно работать.
Рекомендую всем! Отличный программист, быстрое исполнение заказа и демократичные цены. Отлично!
Ответный отзыв