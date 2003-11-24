Добрый день! На сайте nautica-ua.com установлен плагин Ads WordPress. Сам сайт, естесственно, на Вордпресс. Не могу найти ошибку - как разместить страницу подачи объявлений, а также - сами объявления поподают в "черновики", и на ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать обложку для электронной книги. Тема - "Экономия и дисконтные карты".Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Необходимо доделать шапку сайта - то есть сделать надпись. Это может быть выполнено в Фотошопе. Сайт на движке Wordpress. Ничего сложного нет. Присылайте предложения.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! На сайте nautica-ua.com установлен плагин Ads WordPress. Сам сайт, естесственно, на Вордпресс. Не могу найти ошибку - как и где должны выводится объявления? помогите исправить ошибку. Бюджет указывайте сами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать Доску объявлений на сайте, работающем на Joomla 1.5. Или откорректировать действующую. Бюджет маленький.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт создан и работает с 2003 года. Но - с течением времени пришла необходимость изменить некоторые разделы меню. Нужен программист, который знает cgi-программирование. нужно добавить пункты меню и кое-что изменить. Сайт - nautica-ua.com. На главной странице - ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт для определения пользователя по логину и паролю, который будет пользоваться частично платным сайтом.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта, посвященного обзору литературы, программ для работы на финансовых рынках. Также создание небольшой программки (на сайте или отдельно) для получения информации зарегистрированными пользователями, а также ведение учета пользователей.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт19 лет назад
- $100
Необходимо создать интерфейс банка, включая систему "Интернет-банк", открытие счета on-line, создать привлекательный и солидный дизайн сайта.Дизайн интерфейсов и игр18 заявокЗакрыт19 лет назад
- $50
Необходимо создание обменного пункта WebMoney, дизайна и каких-то мыслей по поводу сайта нет. Для начала необходим сайт обменника, затем возможно дополнение другими услугами. Т.е. виртуальный обменный пункт. На счет оплаты - возможно договориться.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт20 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт транспортной компании. Визитка сайта http://www.nautica-marine.nm.ru. Нужно добавить графику, дополнительные страницы с использованием обратных форм,пр. Т.е. создать рабочий сайт компании.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен20 лет назад