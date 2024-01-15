Amangeldiev

Ержан Amangeldiev

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Нет ничего невозможного

Я не скучный человек, всегда в поисках новых приключений и возможностей. Много обо мне можно сказать, но я собрал всего несколько фактов, которые помогут вам лучше меня узнать.

Творческий подход к жизни – это то, что всегда отличало меня от других, люблю экспериментировать во всех сферах жизни, от кулинарии до фотографии.

С удовольствием путешествую и узнаю новые культуры.

Увлекаюсь спортом, это помогает мне не только поддерживать форму, но и дает энергию на весь день.

Обожаю животных, в особенности собак, у меня есть свой питомец — Хатико.

Я всегда открыт для новых знакомств и возможностей, поэтому буду рад общению с новыми людьми.

Я стремлюсь к развитию в профессиональной и личной сфере и желаю реализовать свой потенциал.

Портфолио

Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#453
Наружная реклама
нет отзывов
$20/час
от $5от 1 дня
#551
Дизайн продукции
нет отзывов
$20/час
от $5от 1 дня
#774
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1951