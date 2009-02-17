AnastasiaRI

Tumanova Anastasia AnastasiaRI

 
NaN летРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Переводчик итальянского и английского языков, технический, художественный

С октября 2007 по июль 2009: переводчик итальянского и английского языков в ООО ЭЛтраст (Ярославль) (устный перевод в ходе переговоров, собраний, визитов техников на фабрики (производство шпона и фанеры, спален, стульев, каркасов, трубы, спален, пластика, комплектующих для стульев), деловая переписка, телефонные переговоры, перевод инструкций, контрактов, писем)

с июня 2007 по настоящее время: лицо свободной профессии, переводчик и сопроводитель, персональный ассистент-переводчик, письменные переводы с русского на итальянский и английский и с итальянского и английского на русский (в Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге) (устный перевод во время деловых и неофициальных встреч, работа на презентациях, туристическое сопровождение, письменные переводы контрактов и инструкций, частной и деловой переписки, телефонные звонки, работа на выставках (Детский мир 2008, PCV Expo 2008, Premiere Vision 2009 г. Москва, Трубы Россия 2009, Heimtextil 2009, PCV Expo 2009)), перевод книги Disney’s Magic English Phrasebook с итальянского на русский (готовится к печати издательством «Академия развития», 2009), перевод сайтов и компьютерных игр, сотрудничество с бюро переводов (перевод личных юридических документов, официальных документов, художественные переводы, различные тематики: бизнес, техническая, юридическая, санитария, туризм, дерево- и стеклообработка, архитектура, керамика и т.д.), сотрудничество с брачным агентством (перевод на встречах).

Образование

сентябрь 2004 - июнь 2009: ЯГПУ им. Ушинского (Ярославль), факультет иностранных языков, переводчик английского и французского языков

сентябрь 2006 - май 2009: курсы итальянского языка при ЯГПУ им. Ушинского (Ярославль)

Владение языками

родной язык: русский

иностранные языки: итальянский (свободно), английский (свободно), французский (разговорный)

Личные качества

Профессионализм, ответственность, пунктуальность

Отзывы заказчиков
apartment14
Андрей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
9 баллов
14 лет назад
Перевести текст с русского на итальянский язык
Хорошо справились с работой (перевод текста) - большое спасибо!
Очень хороший, спокойный заказчик. Оплата мгновенно.
Ответный отзыв
mko021
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Перевод рус.-итал.
Перевод выполнен замечательно, но заказчик перевода (не я) пропал и денег не заплатил. Как только у меня появятся эти злосчастные 100р сразу-же переведу их вам. А претензий по работе нет, все четко, в срок и без ошибок.
Впечатление в целом хорошее, были проблемы по оплате, но в итоге все решилось. Человек ответственный.
Ответный отзыв
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Перевод с RU на немецкий, итальянский и др.
Очень хороший переводчик. Работа была выполнена раньше срока. Всегда рада таким замечательным исполнителям!
Замечательный заказчик. Точно поставлены условия, легко договориться. Оплата в срок. Прекрасные впечатления от работы.
Ответный отзыв