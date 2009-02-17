AnastasiaRI

Переводчик итальянского и английского языков, технический, художественный

С октября 2007 по июль 2009: переводчик итальянского и английского языков в ООО ЭЛтраст (Ярославль) (устный перевод в ходе переговоров, собраний, визитов техников на фабрики (производство шпона и фанеры, спален, стульев, каркасов, трубы, спален, пластика, комплектующих для стульев), деловая переписка, телефонные переговоры, перевод инструкций, контрактов, писем)

с июня 2007 по настоящее время: лицо свободной профессии, переводчик и сопроводитель, персональный ассистент-переводчик, письменные переводы с русского на итальянский и английский и с итальянского и английского на русский (в Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге) (устный перевод во время деловых и неофициальных встреч, работа на презентациях, туристическое сопровождение, письменные переводы контрактов и инструкций, частной и деловой переписки, телефонные звонки, работа на выставках (Детский мир 2008, PCV Expo 2008, Premiere Vision 2009 г. Москва, Трубы Россия 2009, Heimtextil 2009, PCV Expo 2009)), перевод книги Disney’s Magic English Phrasebook с итальянского на русский (готовится к печати издательством «Академия развития», 2009), перевод сайтов и компьютерных игр, сотрудничество с бюро переводов (перевод личных юридических документов, официальных документов, художественные переводы, различные тематики: бизнес, техническая, юридическая, санитария, туризм, дерево- и стеклообработка, архитектура, керамика и т.д.), сотрудничество с брачным агентством (перевод на встречах).

Образование

сентябрь 2004 - июнь 2009: ЯГПУ им. Ушинского (Ярославль), факультет иностранных языков, переводчик английского и французского языков

сентябрь 2006 - май 2009: курсы итальянского языка при ЯГПУ им. Ушинского (Ярославль)

Владение языками

родной язык: русский

иностранные языки: итальянский (свободно), английский (свободно), французский (разговорный)

Личные качества

Профессионализм, ответственность, пунктуальность