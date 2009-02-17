Перевод с RU на немецкий, итальянский и др.

ПереводыЗавершен16 заявок508 просмотров
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Мне неободимо перевести текст (2000 слов туристической тематики) на следующие языки:

французский

немецкий

итальянский

испанский

Меня устроит, если Вы возьметесь только за один или два языка.

Перевод должен быть литературным, никаких электронных переводчиков. Рядом со мной работают люди,для которых перечисленные языки являются родными. Если качество перевода будет плохим, я вынуждена буду оставить отрицательный отзыв.

Текст в приложении.

Если нужна английская версия для работы, я вам скину линк в личку.

15 лет назад
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
silvestre
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Отличный переводчик. Выполнил работу раньше срока. Очень приятно работать с такими людьми.
Рекомендую
AnastasiaRI
Tumanova Anastasia 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$12
2 дня
Очень хороший переводчик. Работа была выполнена раньше срока. Всегда рада таким замечательным исполнителям!
Замечательный заказчик. Точно поставлены условия, легко договориться. Оплата в срок. Прекрасные впечатления от работы.
zoisha
Зоя 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$16
2 дня
Отличный переводчик. Выполнила работу раньше срока. Дала отличные советы по переводу.
Отличный заказчик: четко сформулированные задачи, доброжелательная и корректная манера общения, своевременная оплата. Было очень приятно сотрудничать, рекомендую.
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня
Отличный переводчик. Выполнила работу раньше срока. Дала отличные советы по переводу и исправила ошибки в оригинале. Я очень довольна!
Самые великолепные впечатления от работы. Своевременная оплата. Рекомендую!!
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