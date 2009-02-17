Перевод с RU на немецкий, итальянский и др.

Мне неободимо перевести текст (2000 слов туристической тематики) на следующие языки:

французский

немецкий

итальянский

испанский

Меня устроит, если Вы возьметесь только за один или два языка.

Перевод должен быть литературным, никаких электронных переводчиков. Рядом со мной работают люди,для которых перечисленные языки являются родными. Если качество перевода будет плохим, я вынуждена буду оставить отрицательный отзыв.

Текст в приложении.

Если нужна английская версия для работы, я вам скину линк в личку.