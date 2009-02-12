Приватный проект для Toten_Engel

$30
ПереводыЗавершен1 заявка120 просмотров
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Необходимо перевести 12 000 текста на английском.

Перевод выполнить на немецкий.

15 лет назад
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Toten_Engel
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень рада, что довелось работать с Марией. надеюсь на дальнейшее сотрудничество