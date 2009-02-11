Требуется перевести текст на Английский

Текст для перевода:

Добрый день!

Ищем решение среди автоматических систем публикаций или DVD дубликаторов.

Требуется выполнение следующей задачи:

У нас имеется множество дисков на HDD,нам необходимо техническое решение которое имело бы несколько DVD приводов и работало бы по такой схеме:

- Каждый DVD привод одновременно мог бы писать отдельный диск,заранее заданный оператором,то есть разные по содержанию диски

- Имелась бы возможность к каждому образу-диску прикреплять файл-изображение для печати на диск

- Возможность написать программ под API при необходимости (к примеру для сохранения очередей заданий для будущего использования)

Спасибо за ваш ответ.