Требуется перевести текст на Английский

$10
ПереводыЗавершен3 заявки164 просмотра
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Текст для перевода:

Добрый день!

Ищем решение среди автоматических систем публикаций или DVD дубликаторов.

Требуется выполнение следующей задачи:

У нас имеется множество дисков на HDD,нам необходимо техническое решение которое имело бы несколько DVD приводов и работало бы по такой схеме:

- Каждый DVD привод одновременно мог бы писать отдельный диск,заранее заданный оператором,то есть разные по содержанию диски

- Имелась бы возможность к каждому образу-диску прикреплять файл-изображение для печати на диск

- Возможность написать программ под API при необходимости (к примеру для сохранения очередей заданий для будущего использования)

Спасибо за ваш ответ.

15 лет назад
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
ignat2008
Иван 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Справился в 2 секунды:) Отлично.
Хороший заказчик, быстрая оплата. Спасибо.