Сочинение на англ. Приват-проект для Мария Сометти

Текст для перевода: Добрый день! Ищем решение среди автоматических систем публикаций или DVD дубликаторов. Требуется выполнение следующей задачи: У нас имеется множество дисков на HDD,нам необходимо техническое решение которое имело бы несколько DVD приводов и работало бы по такой ...
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Написать сочинение по-английскому языку с жесткими требованиями
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