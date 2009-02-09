Русификация скрипта + Дизайн

ПереводыЗакрыт11 заявок280 просмотров
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Вообщем нужно русифицировать скрипт. Сроки: не более недели. - ЗАКРЫТО

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Так же нужно сделать дизайн под тему сайта. Сайт: www.italian-cuisine.org7.ru - ОТКРЫТО

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Нужен человек который смог бы заполнил сайт.

Требования: знание темы , исполнительность, качство работы.

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15 лет назад
F1ea
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад