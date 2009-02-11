Элеваторы, зернохранилища, конвейерное оборуд-е

ПереводыЗакрыт26 заявок497 просмотров
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Требуется переводчик с опытом технических переводов. Англ-рус. Тематика элеваторы, зернохранилища, конвейерное оборудование, комбикормовые и семенные заводы. Строгие сроки сдачи переводов. Необходимо будет сделать тестовый перевод ~1000 знаков. Оплата раз в месяц 7 числа банковским переводом. За подробностями ОТПИСЫВАЕМСЯ В АСЬКУ 424-032-898.

Конкурс продолжается, нужны профессионалы в данной области

15 лет назад
deww
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад