Элеваторы, зернохранилища, конвейерное оборуд-е

Для выполнения разовых переводов необходим человек свободно владеющий (обязательно письменно с хорошей грамматикой) одним (несколькими) из следующих языков: - украинский - польский - молдавский - румынский - чешский - шведский - английский задача: переводы с одного из данных языков на русский(украинский) и наоборот свои ...
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Требуется переводчик с опытом технических переводов. Англ-рус. Тематика элеваторы, зернохранилища, конвейерное оборудование, комбикормовые и семенные заводы. Строгие сроки сдачи переводов. Необходимо будет сделать тестовый перевод ~1000 знаков. Оплата раз в месяц 7 числа банковским переводом. За подробностями ОТПИСЫВАЕМСЯ В АСЬКУ 424-032-898.
Конкурс продолжается, нужны профессионалы в данной области
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