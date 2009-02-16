Пробный перевод про рентгеновские трубки

# 1 — $

Есть предложение участвовать в конкурсе на лучший перевод текста про рентгеновские трубки. Файл документа прикреплён. Ждём ваших переводов по адресу эл. почты protext (at) gmail (dot) com.

Оплачивать участие в конкурсе я не смогу, т. к. мне за это тоже не заплатят. Если в итоге выберут чей-либо перевод, то этот человек получит полноценный зака.

Если переводить весь документ лень, хотя бы сделайте половину (первую или вторую часть текста).

Продлеваю конкурс до понедельника, 16.02.2009.