Пробный перевод про рентгеновские трубки

ПереводыЗакрыт6 заявок346 просмотров
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Есть предложение участвовать в конкурсе на лучший перевод текста про рентгеновские трубки. Файл документа прикреплён. Ждём ваших переводов по адресу эл. почты protext (at) gmail (dot) com.

Оплачивать участие в конкурсе я не смогу, т. к. мне за это тоже не заплатят. Если в итоге выберут чей-либо перевод, то этот человек получит полноценный зака.

Если переводить весь документ лень, хотя бы сделайте половину (первую или вторую часть текста).

Продлеваю конкурс до понедельника, 16.02.2009.

15 лет назад
mazlum
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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