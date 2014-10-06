Рус.->Англ. перевод статьи (программное обесп.)

ПереводыЗавершен19 заявок441 просмотр
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Необходимо перевести статью на английский язык.

Статья во вложении. Стоимость работы? цена?

Предложения присылайте на [email protected] (личные сообщения не читаю)

15 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Liubania
Любовь 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$60
2 дня
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