Русско-польский, русско-молдавский перевод

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Для выполнения разовых переводов необходим человек свободно владеющий (обязательно письменно с хорошей грамматикой) одним (несколькими) из следующих языков:

- украинский

- польский

- молдавский

- румынский

- чешский

- шведский

- английский

задача: переводы с одного из данных языков на русский(украинский) и наоборот

свои предложения пожалуйста сопровождайте стоимостью работы за 1 тыс. знаков с пробелами

15 лет назад
pm2007
Vladimir Vla 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад