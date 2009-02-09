Русско-польский, русско-молдавский перевод

Для выполнения разовых переводов необходим человек свободно владеющий (обязательно письменно с хорошей грамматикой) одним (несколькими) из следующих языков:

- украинский

- польский

- молдавский

- румынский

- чешский

- шведский

- английский

задача: переводы с одного из данных языков на русский(украинский) и наоборот

свои предложения пожалуйста сопровождайте стоимостью работы за 1 тыс. знаков с пробелами