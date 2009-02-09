Русско-польский, русско-молдавский перевод

Необходимо перевести статью на английский язык. Статья во вложении. Стоимость работы? цена? Предложения присылайте на [email protected] (личные сообщения не читаю)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения разовых переводов необходим человек свободно владеющий (обязательно письменно с хорошей грамматикой) одним (несколькими) из следующих языков:
- украинский
- польский
- молдавский
- румынский
- чешский
- шведский
- английский
задача: переводы с одного из данных языков на русский(украинский) и наоборот
свои предложения пожалуйста сопровождайте стоимостью работы за 1 тыс. знаков с пробелами
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