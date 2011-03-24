And1nt

Андрей And1nt

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доставка пиццы

    Добрый день. Требуются люди готовые создать с "0" сайт компании занимающейся доставкой пиццы. Необходимо: - Создать, и отредактировать сайт по нашим требованиям - Создать дизайн ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад