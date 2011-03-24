Добрый день. Требуются люди готовые создать с "0" сайт компании занимающейся доставкой пиццы. Необходимо: - Создать, и отредактировать сайт по нашим требованиям - Создать дизайн ...
Сайты «под ключ»16 заявок
Закрыт
14 лет назад
Добрый день. Требуются люди готовые создать с "0" сайт компании занимающейся доставкой пиццы. Необходимо: - Создать, и отредактировать сайт по нашим требованиям - Создать дизайн ...
Добрый день. ТЗ Следующее. Требуется создание\установка сайта на движке LiveStreet. Дизайн сайта должен выглядеть примерно так - dnbinfo.ru , bassblog.ru . С теми же подключенными модулями. Внешний вид, ...