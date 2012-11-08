AndrewDuboff

$50
Необходимо подобрать мета теги и разбросать их по релевантным страницам сайта kulik-system.ua Нужен человек который дружит с джумлой.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо подобрать мета теги и разбросать их по релевантным страницам сайта kulik-system.ua Нужен человек который дружит с джумлой.
Нужен человек, который хорошо разбирается в open cart Для минимальной переделки сайта- необходимо добавить пару модулей, кнопку скайпа.
Т.е что бы менялась картинка в зависимости от выбора комплектующих и подбора цвета: Параметры: 1) Цвета (тут 2 варианта 1 цветные, 2х цветные- возможное решение – копка 2х-цветное с галочкой, что бы при нажатии на неё, выдвигалась ...