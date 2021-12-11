Andrey_1974

Андрей Andrey_1974

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ

    $15

    Требуется выполнить лабораторные работы номер 5 и 6 по темам оптимизация многомерных функций и условная оптимизация. Необходимы варианты 15 и 16. Задача включает исследование методов оптимизации и системного программирования.

    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаба СИМПЛЕКС

    Требуется разработать лабораторную работу на тему 'Симплекс-метод решения задач линейного программирования'. Необходимо использовать программные средства общего назначения, такие как MS Excel, MatLab или Mathematica. Задание включает варианты 15 и 16, подробности в прикрепленном документе.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад