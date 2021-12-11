Andrey_1974

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Необходимо выполнить лабораторную работу номер 5, вариант 15, посвященную оптимизации многомерных функций. Ожидается проработка методов и подходов к решению задачи.
Лабораторные работы1 исполнитель
Закрыт
3 года назад
Необходимо выполнить лабораторную работу номер 5, вариант 15, посвященную оптимизации многомерных функций. Ожидается проработка методов и подходов к решению задачи.
Требуется выполнить лабораторные работы номер 5 и 6 по темам оптимизация многомерных функций и условная оптимизация. Необходимы варианты 15 и 16. Задача включает исследование методов оптимизации и системного программирования.
Требуется разработать лабораторную работу на тему 'Симплекс-метод решения задач линейного программирования'. Необходимо использовать программные средства общего назначения, такие как MS Excel, MatLab или Mathematica. Задание включает варианты 15 и 16, подробности в прикрепленном документе.