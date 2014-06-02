Andreykorolew

Необходимо вырезать ряд функционала в iOS приложении: 1. На главном экране необходимо убрать плашку с иконками в нижней части экрана; 2. При проваливании в разделы или статьи в верхнем правом углу появляется иконка «Колокольчик» - нужно убрать. В ...