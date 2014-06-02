Andreykorolew

Необходимо вырезать ряд функционала в iOS приложении: 1. На главном экране необходимо убрать плашку с иконками в нижней части экрана; 2. При проваливании в разделы или статьи в верхнем правом углу появляется иконка «Колокольчик» - нужно убрать. В ...
Андрей Королёв AndreykorolewAndreykorolew
40 летРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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- $15Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Необходимо разработать мобильное приложение под iOS. Функционал должен покрывать представленные вайрфреймы за исключением функционала проверки штрафов (дизайн приложения уже разработан): 1. Текстовый модуль со статьями и возможностью контекстного поиска по ним; 2. Модуль напоминаний. Не ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн мобильного приложения в стиле iOS 7 (иконка приложения уже разработана, нужно учесть в работе), проработать юзабилити часть, определить цветовую гамму, произвести нарезку для разработчика. Приложение состоит из 2-х основных частей: 1. Контентная часть ...Дизайн мобильных приложений7 заявокЗакрыт10 лет назад