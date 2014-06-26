Елена Andrienko_ElenaAndrienko_Elena
48 летУкраина/Константиновка
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Филолог по образованию. Есть небольшой опыт работы с рерайтами и копирайтами. Могу переделать текст, составить речь, выступление. Выполню правку текстов, вычитку верстки, могу устранить технические, орфографические и пунктуационные ошибки, при необходимости - набор текста и корректура.
Готова работать от 4 до 6 часов в день, могу работать по выходным. Отдам предпочтение длительному сотрудничеству, возьмусь и за короткие проекты.
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#529
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2621
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3734