Andrushok

Щука Andrushok

 
37 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вам понравится.

Здравствуйте! Меня зовут Андрей, буду рад сотрудничеству. Работы можно посмотреть в портфолио.

Схема сотрудничества:

1. Техническое задание.

2. Согласование бюджета и срока.

3. Выбор исполнителем на ваш проект.

4. Предоплата 50%.

5. Работа над проектом, корректировка, утверждение.

6. Полная оплата - высылаю исходники.

7. Обмен отзывами.

Олата- webmoney.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Juliana_Chernova
Юлиана 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Логотип для цветочной мастерской
Огромное спасибо Андрею за отлично проделанную работу.Мы безумно довольны результатом.Логотип был доработан по всем нашим пожеланиям очень быстро и качественно.В результате вышло именно то, что мы себе представляли. Теперь мы с нетерпением будем ждать результата работы по фирменному стилю) Побольше вам благодарных клиентов и творческих успехов в дальнейшем))
Юлиана - адекватная и приятная в общении. Договариваться с ней, работать - легко и интересно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
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