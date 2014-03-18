Вам понравится.
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, буду рад сотрудничеству. Работы можно посмотреть в портфолио.
Схема сотрудничества:
1. Техническое задание.
2. Согласование бюджета и срока.
3. Выбор исполнителем на ваш проект.
4. Предоплата 50%.
5. Работа над проектом, корректировка, утверждение.
6. Полная оплата - высылаю исходники.
7. Обмен отзывами.
Олата- webmoney.
Портфолио
- Glamur193 просмотра
- Bad deers228 просмотров
- Презентация - LaMassage212 просмотров
- Логотип «Компания сварщиков»1221 просмотр
- Orange- стеклоомыватель зимний.252 просмотра
- Цветочный бриз366 просмотров
- Дом рекламы.194 просмотра
- Штендер для «Street adventure»222 просмотра
- Без названия226 просмотров
- Без названия223 просмотра
- Без названия216 просмотров
- Без названия221 просмотр
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Огромное спасибо Андрею за отлично проделанную работу.Мы безумно довольны результатом.Логотип был доработан по всем нашим пожеланиям очень быстро и качественно.В результате вышло именно то, что мы себе представляли. Теперь мы с нетерпением будем ждать результата работы по фирменному стилю) Побольше вам благодарных клиентов и творческих успехов в дальнейшем))
Ответный отзыв
Юлиана - адекватная и приятная в общении. Договариваться с ней, работать - легко и интересно. Всем рекомендую.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#451
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1667
Дизайн продукции
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#1750
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#2051