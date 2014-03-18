Огромное спасибо Андрею за отлично проделанную работу.Мы безумно довольны результатом.Логотип был доработан по всем нашим пожеланиям очень быстро и качественно.В результате вышло именно то, что мы себе представляли. Теперь мы с нетерпением будем ждать результата работы по фирменному стилю) Побольше вам благодарных клиентов и творческих успехов в дальнейшем))