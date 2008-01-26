AngelB

Олег Колобанов AngelB

 
37 летРоссия/Ульяновск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Arrogant
Сергей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сервиса бесплатных гостевых книг
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pylia
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
16 лет назад
Требуется сделать 5 банеров (88 х 31 px)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Баннеры
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга