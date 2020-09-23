Ann_over

Анна Ann_over

 
29 летРоссия/Пермь
4 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
сайт под ключ на Tilda
Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dankodanko
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать 2 лендинга. На тильде или WordPress.
Сделала сайт очень быстро и крутой крутой дизайн и учтены все пожелания. Мы были такими себе клиентами, потому что сами не знали что хотим, Анна была всё время очень отзывчивая, пунктуальная и ответственная) По этому всем рекомендую, планируем работать и дальше так как проектов очень много)
Отлично сработались. Правки по делу, всегда на связи. Все непонятные вопросы решает сам. Необходимую информацию предоставляет. Оплата своевременная, с предоплатой. Приятный в общении человек. Рекомендую)
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guest_15988849655975
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Лэндинг строительство деревянных домов
Работать с Анной выгодно. Делает быстро, очень внимательна в процессе обсуждения деталей. Всегда на связи. Не возмущается и "не ноет", если внесли правки, а потом что-то забыли внести. Тактична и вежлива в общении. Приятный в общении человек. Объединила 2 сайта все настроила как надо.Не мог понять как подключить jivosite. Спросил у Анны, она подключила jivosite за 3 минуты. Отзыв реальный. Могу доказать и дать устную рекомендацию по телефону.
Работать с Артуром легко и приятно. Всегда на связи, быстро решает все возникающие вопросы. Не пропадает. Знает, каким должен быть результат. В процессе появилась дополнительная работа. Она была полностью оплачена. Оплата полная и своевременная. Работает с предоплатой.
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