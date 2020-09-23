сайт под ключ на Tilda
Я против войны в Украине!
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$100
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Портфолио
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- Главный экран44 просмотра
- Первый экран с акцентом на типографику52 просмотра
- Первый экран с акцентом на графику (с марафона)40 просмотров
- Главный экран36 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Сделала сайт очень быстро и крутой крутой дизайн и учтены все пожелания. Мы были такими себе клиентами, потому что сами не знали что хотим, Анна была всё время очень отзывчивая, пунктуальная и ответственная) По этому всем рекомендую, планируем работать и дальше так как проектов очень много)
Ответный отзыв
Отлично сработались. Правки по делу, всегда на связи. Все непонятные вопросы решает сам. Необходимую информацию предоставляет. Оплата своевременная, с предоплатой. Приятный в общении человек. Рекомендую)
$70
10 баллов
3 года назад
Работать с Анной выгодно. Делает быстро, очень внимательна в процессе обсуждения деталей. Всегда на связи. Не возмущается и "не ноет", если внесли правки, а потом что-то забыли внести. Тактична и вежлива в общении. Приятный в общении человек. Объединила 2 сайта все настроила как надо.Не мог понять как подключить jivosite. Спросил у Анны, она подключила jivosite за 3 минуты. Отзыв реальный. Могу доказать и дать устную рекомендацию по телефону.
Ответный отзыв
Работать с Артуром легко и приятно. Всегда на связи, быстро решает все возникающие вопросы. Не пропадает. Знает, каким должен быть результат. В процессе появилась дополнительная работа. Она была полностью оплачена. Оплата полная и своевременная. Работает с предоплатой.