dankodanko

Даниил Захарченко dankodanko

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Таргетолог, который продаёт. Настройка таргетированной рекламы FB\Inst.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DimmixUA
Дмитрий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
4 года назад
Сделать крео для таргет рекламы
Четкое тз, наличие всех текстов. Надеюсь, продолжим работать дальше
Сделал всё быстро и чётко! Рекомендую )
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Ann_over
Анна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать 2 лендинга. На тильде или WordPress.
TildaWordPress
Отлично сработались. Правки по делу, всегда на связи. Все непонятные вопросы решает сам. Необходимую информацию предоставляет. Оплата своевременная, с предоплатой. Приятный в общении человек. Рекомендую)
Сделала сайт очень быстро и крутой крутой дизайн и учтены все пожелания. Мы были такими себе клиентами, потому что сами не знали что хотим, Анна была всё время очень отзывчивая, пунктуальная и ответственная) По этому всем рекомендую, планируем работать и дальше так как проектов очень много)
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ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен копирайтер для Insta магазина морепродуктов.
Оплата вовремя, все отлично - рекомендую к сотрудничеству 👍🏻👍🏻
Всё очень оперативно. Уникальность текста на высоте. Выполнены все требования. Очень крутая коммуникация. Рекомендую!
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