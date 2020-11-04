dankodanko

Сделала сайт очень быстро и крутой крутой дизайн и учтены все пожелания. Мы были такими себе клиентами, потому что сами не знали что хотим, Анна была всё время очень отзывчивая, пунктуальная и ответственная) По этому всем рекомендую, планируем работать и дальше так как проектов очень много)