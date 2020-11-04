dankodanko

Нужно сделать креативы для таргетированной рекламы! Присылайте свои портфолио, либо ссылки на свои крео.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Нужно сделать креативы для таргетированной рекламы! Присылайте свои портфолио, либо ссылки на свои крео.
1. Нужно разработать лендинг под продажу чёрной и красной икры. 2. Нужно разработать лендинг под продажу Омега - 3. Пишите свою цену за один проект. И был ли опыт в этой сфере.
Задачи: 1) 5 статей по морепродуктам. 2)Описание компании на сайт 3) 60 описаний товаров для 4) описание постов Instagram 30+- из них 10 рецептов, 10 товаров и 10 интересных для вовлечённости.