Перепечатка Текста

Умение быстро и качественно исполнять работу любой сложности. Умение работать в таких программах как Word, Excel, PowerPoint. Отношусь к работе со всей ответственностью. Знания Казахского и Русского языка. Умение печатать на обоих языках с разного вида носителей информации Книги, Картинки, Скан, PDF формат. По специальности Оператор ЭВМ. Имею средне-специальное образование. Работаю офис менеджеров в крупной компании.