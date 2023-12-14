Анна Хацановская AnnkhatsAnnkhats
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
19 дней назад
Дизайн сайтов и рекламных баннеров, сайт под ключ.
Меня зовут Анна. Я web-дизайнер.
Создаю сайты на Tilda с уникальным дизайном: лэндинг, сайт-визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт, сайт-каталог.
Мой сайт-портфолио: https://annakhats.ru/
Так же люблю делать уникальные дизайны сторис и постов для социальных сетей, рекламные баннеры и карточки товаров.
Владею: Figma, Photoshop, Tilda, Canva.
Имею базовые знания html и css и SEO.
Я человек очень легкий на подъем, честный, обязательный. Всегда стремлюсь к самосовершенствованию и к самообучению. Я понимаю, что как устроен бизнес и что главное для него – это прибыль!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг для студии дизайна мерпориятийнет просмотров
- Дизайн сторис и постов в Instagram2 просмотра
- Сайт мебельного производства4 просмотра