Дизайн сайтов и рекламных баннеров, сайт под ключ.

Меня зовут Анна. Я web-дизайнер.

Создаю сайты на Tilda с уникальным дизайном: лэндинг, сайт-визитка, интернет-магазин, корпоративный сайт, сайт-каталог.

Мой сайт-портфолио: https://annakhats.ru/

Так же люблю делать уникальные дизайны сторис и постов для социальных сетей, рекламные баннеры и карточки товаров.

Владею: Figma, Photoshop, Tilda, Canva.

Имею базовые знания html и css и SEO.

Я человек очень легкий на подъем, честный, обязательный. Всегда стремлюсь к самосовершенствованию и к самообучению. Я понимаю, что как устроен бизнес и что главное для него – это прибыль!