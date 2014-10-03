Профессионально занимаюсь разработкой сайтов и веб-программированием
Занимаюсь веб-разработкой более 7 лет. Имею большой опыт создания сайтов и программирования. С радостью выполню ваш заказ.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
9 лет назад
Чёткое выполнение поставленной задачи. Рекомендую
Ответный отзыв
Подробная постановка задачи. Оплата сразу по завершении работы.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отлично знает свою работу! Решил проблему за короткое время! Всем рекомендую, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $250
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $180
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга