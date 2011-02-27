Anton_barhan

Антон Anton_barhan

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание шаблона для Wordpress

    $60

    Дано: Есть сайт со стандартной темой на Wordpress. Есть понимание того, как он должен выглядеть. Тематика сайта – волейбол. Ветеранское движение Задача: Сверстать шаблон под wordpress. Сроки: ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад