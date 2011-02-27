Anton_barhan

$60
Дано: Есть сайт со стандартной темой на Wordpress. Есть понимание того, как он должен выглядеть. Тематика сайта – волейбол. Ветеранское движение Задача: Сверстать шаблон под wordpress. Сроки: ...
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Дано: Есть сайт со стандартной темой на Wordpress. Есть понимание того, как он должен выглядеть. Тематика сайта – волейбол. Ветеранское движение Задача: Сверстать шаблон под wordpress. Сроки: ...
Требуется опубликовать проект на raby на хостинге sweb.срок работы — в идеале час.пишите в icq:597130480.