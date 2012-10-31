Aprelskaya

Очистить шаблон wordpress от внешних ссылок. Срочно!
Веб-программирование14 заявок
Закрыт
11 лет назад
Очистить шаблон wordpress от внешних ссылок. Срочно!
Уважаемые мастера! Нужен сайт на женскую тематику "Под ключ". Дизайн: - Стиль "глянцевого типа" - В идеале web 2.0 + глянец + тонкие четкие яркие линии + игра шрифтами-размерами По функционалу: стандартный набор социальных кнопок, опросы, форум. + Вывод горячих ...
Доброго Дня! Уважаемые мастера, требуется создать магазин похожий на http://bready.ru. Подобрать необходимую СMS, ПЛЮС ДОБАВИТЬ к функционалу - Оплату онлайн. Необходимо детально точно повторить качество графики. Плюс-минус изменить цветовую гамму. Изучите внимательно прототип, если повторить не в силах, то ...