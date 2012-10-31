Aprelskaya

Апрельская Aprelskaya

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Женский журнал на Wordpress

    Уважаемые мастера! Нужен сайт на женскую тематику "Под ключ". Дизайн: - Стиль "глянцевого типа" - В идеале web 2.0 + глянец + тонкие четкие яркие линии + игра шрифтами-размерами По функционалу: стандартный набор социальных кнопок, опросы, форум. + Вывод горячих ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать интернет-магазин по образцу

    Доброго Дня! Уважаемые мастера, требуется создать магазин похожий на http://bready.ru. Подобрать необходимую СMS, ПЛЮС ДОБАВИТЬ к функционалу - Оплату онлайн. Необходимо детально точно повторить качество графики. Плюс-минус изменить цветовую гамму. Изучите внимательно прототип, если повторить не в силах, то ...

    Интернет-магазины31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад