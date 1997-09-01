переводы с/на английский язык, с чешского языка любой сложности

Родина Наталья Викторовна

Возраст: 33 года

Семейное положение: замужем

Контактные данные:

Адрес: г. Рязань

Тел. мобильный: 89206308298

e-mail: [email protected]

Цель:

Удаленная работа

Опыт работы:

С 13.05. 2010 г. по 1.01.2012 г.

Место работы: Бюро переводов “ABC Translations”

Должность: переводчик

Функциональные обязанности:

1) Письменный перевод технической литературы, документации коммерческого и юридического характера с английского и немецкого языков на русский и с русского на английский и немецкий;

с 17.06.2003 г. по 2.06.2010 г.

Место работы: Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов ОАО «Плазма», г. Рязань

Должность: переводчик

Функциональные обязанности:

1) Письменный перевод технической литературы, документации коммерческого и юридического характера с английского языка на русский и с русского на английский;

2) Устный перевод деловых переговоров английского языка на русский и с русского на английский;

3)Составление документации юридического и коммерческого характера на английском языке.

Образование:

С 20.11.2004 г. по 30.11.2005 г.

Аспирантура при Московском Государственном Открытом Педагогическом Университете им. М.А. Шолохова (МГОПУ им. М.А. Шолохова)

Форма обучения – заочная

Специальность- германские языки.

Ученая степень – кандидат филологических наук

С 1.09.1997 г. по 2.07.2002 г.

Рязанский Государственный Педагогический Университет (РГПУ)

Форма обучения – дневная.

Специальность – учитель истории и английского языка

Диплом с отличием.

Направления перевода:

Английский – русский

Русский – английский

Немецкий – русский

Чешский – русский