Родина Наталья Викторовна
Возраст: 33 года
Семейное положение: замужем
Контактные данные:
Адрес: г. Рязань
Тел. мобильный: 89206308298
e-mail: [email protected]
Цель:
Удаленная работа
Опыт работы:
С 13.05. 2010 г. по 1.01.2012 г.
Место работы: Бюро переводов “ABC Translations”
Должность: переводчик
Функциональные обязанности:
1) Письменный перевод технической литературы, документации коммерческого и юридического характера с английского и немецкого языков на русский и с русского на английский и немецкий;
с 17.06.2003 г. по 2.06.2010 г.
Место работы: Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов ОАО «Плазма», г. Рязань
Должность: переводчик
Функциональные обязанности:
1) Письменный перевод технической литературы, документации коммерческого и юридического характера с английского языка на русский и с русского на английский;
2) Устный перевод деловых переговоров английского языка на русский и с русского на английский;
3)Составление документации юридического и коммерческого характера на английском языке.
Образование:
С 20.11.2004 г. по 30.11.2005 г.
Аспирантура при Московском Государственном Открытом Педагогическом Университете им. М.А. Шолохова (МГОПУ им. М.А. Шолохова)
Форма обучения – заочная
Специальность- германские языки.
Ученая степень – кандидат филологических наук
С 1.09.1997 г. по 2.07.2002 г.
Рязанский Государственный Педагогический Университет (РГПУ)
Форма обучения – дневная.
Специальность – учитель истории и английского языка
Диплом с отличием.
Направления перевода:
Английский – русский
Русский – английский
Немецкий – русский
Чешский – русский