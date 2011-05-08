Необходимо создать сайт, в основе которого лежит не очень сложный скрипт по работе с пользователями. ТЗ как такого нету, есть пример сайта, на основе которого надо сделать аналогичный, возможно по проще. По всем ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть форум на phpbb. Необходимо обновить его с 3.0.8 до 3.0.9 с учетом сохранения работоспособности дополнительных модулей которые установлены на форуме. Дополнительно подкорректировать некоторые моменты в форуме. Полное ТЗ при личной переписке. Связь ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для форума на phpbb. Обязательно наличие портфолио. Выбирать исполнителья буду из наиболее оптимального соотношения качество/цена. Связь исключительно icq 97777996 email [email protected]Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать электронную торговую площадку. Функционал стандартный Все предложения icq 97777996 почта [email protected]Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад