Arcvi

Ованте Arcvi

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сайт c админкой и бек-офисом

    Необходимо создать сайт, в основе которого лежит не очень сложный скрипт по работе с пользователями. ТЗ как такого нету, есть пример сайта, на основе которого надо сделать аналогичный, возможно по проще. По всем ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корректировка форума phpbb

    Есть форум на phpbb. Необходимо обновить его с 3.0.8 до 3.0.9 с учетом сохранения работоспособности дополнительных модулей которые установлены на форуме. Дополнительно подкорректировать некоторые моменты в форуме. Полное ТЗ при личной переписке. Связь ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для форума на phpbb

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для форума на phpbb. Обязательно наличие портфолио. Выбирать исполнителья буду из наиболее оптимального соотношения качество/цена. Связь исключительно icq 97777996 email [email protected]

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад