Рисую в векторе, в частности: маскоты, логотипы, стикеры, баннеры, обложки.
Специализируюсь на создании фирменных персонажей.
В работе использую: Illustrator, Photoshop, Sai, MediBang.
Преимущества моей работы:
- Работаю быстро и качественно;
- Допускаю внесение изменений в ТЗ в процессе работы (в разумных пределах);
- Всегда на связи;
- Результат работы вам непременно понравится.
Связаться можно по:
- Skype: ari-sani
- Mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фирменный персонаж для радиостанции297 просмотров
- Обложки для группы ВКонтакте341 просмотр
- Фирменный персонаж для хостинг-компании294 просмотра
- Разное208 просмотров
- Портреты в своём стиле227 просмотров
- Стикеры231 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Всё хорошо, рекомендую заказчика
$20
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, в сроки вложились, недочеты исправлялись моментально. Вообщем всем советую данного дизайнера, все по высшему разряду. Качественно + красиво.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, что очень помогает с работой. И оплата в срок. Понравилось работать с этим заказчиком
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга