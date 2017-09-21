Ari-san

Анастасия Ari-san

 
22 годаРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Рисую в векторе, в частности: маскоты, логотипы, стикеры, баннеры, обложки.

Специализируюсь на создании фирменных персонажей.

В работе использую: Illustrator, Photoshop, Sai, MediBang.

Преимущества моей работы:

  • Работаю быстро и качественно;
  • Допускаю внесение изменений в ТЗ в процессе работы (в разумных пределах);
  • Всегда на связи;
  • Результат работы вам непременно понравится.
Мое портфолио вы можете просмотреть на этом сайте:   https://www.weblancer.net/users/Ari-san/portfolio/

Связаться можно по:

  • Skype: ari-sani
IllustratorPhotoshopФирменный персонаж
Портфолио
Отзывы заказчиков
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Требуется нарисовать несколько несложных картинок
Все ОК.
Всё хорошо, рекомендую заказчика
Ответный отзыв
danilka1337
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Требуется рисованые кейсы для тематического сайта
Все отлично, в сроки вложились, недочеты исправлялись моментально. Вообщем всем советую данного дизайнера, все по высшему разряду. Качественно + красиво.
Понятная постановка задачи, что очень помогает с работой. И оплата в срок. Понравилось работать с этим заказчиком
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга