Предлагаю свои услуги!
Предлагаю свои услуги как верстальщика, наборщика, корректора. Имею достаточно большой опыт работы в типографии, именно в этих амплуа. Так же имею опыт написания курсовых, контрольных, дипломов на гуманитарные темы. Занимаюсь профессиональной разработкой туристических и экскурсионных маршрутов и текстов (специализируюсь по Крыму)
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $50
от 7 дней
#2882
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $15
от 5 дней
#5480
Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 4 дней
#10012