Предлагаю свои услуги!

Предлагаю свои услуги как верстальщика, наборщика, корректора. Имею достаточно большой опыт работы в типографии, именно в этих амплуа. Так же имею опыт написания курсовых, контрольных, дипломов на гуманитарные темы. Занимаюсь профессиональной разработкой туристических и экскурсионных маршрутов и текстов (специализируюсь по Крыму)