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- Сайт музея Ломоносова187 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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$70
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
0 баллов
17 лет назад
мошенник. дал недоделанный нестабильный прокси. обман на 250 усд
Ответный отзыв
http://www.weblancer.net/forum/themes/646.html Почитайте данную тему и всё поймёте. Под данным логином кидала и террорист.