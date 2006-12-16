Arkhangel

Фёдорович Сергей Arkhangel

 
44 годаРоссия/Архангельск
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
plrt
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Требуется создать инсталятор для проектов на VB
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
legenda_07
Половин 
NaN летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
17 лет назад
Создание баз данных для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sslord
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$70
10 баллов
17 лет назад
Поиск в html файлах
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ukvendor2006
Гость 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-2)
$250
0 баллов
17 лет назад
Socks 4/5 SMTP server
мошенник. дал недоделанный нестабильный прокси. обман на 250 усд
http://www.weblancer.net/forum/themes/646.html Почитайте данную тему и всё поймёте. Под данным логином кидала и террорист.
Ответный отзыв