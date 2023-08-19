контент-менеджер

Наполнял нижеперечисленные сайты продукцией

http://www.avtocomf.ru/

http://www.capulettimobili.ru

http://www.vsemspat.com

http://www.askkt.ru/

http://www.superfit-shop.ru

так же наполнял электротехникой несколько небольших сайтов.

Работал на битрексе, джумле, юми, самописных. Как с админкой, так и с шаблонами товаров. Каталоги, подкаталоги, картинки, характеристики, текст и т.д. (БЕЗ РЕРАЙТА!)

Работаю быстро,качественно, полный день (ночь,если требуется).

Любая связь - скайп, телефон, e-mail.