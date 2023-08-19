Arktik

Василий Arktik

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
контент-менеджер

Наполнял нижеперечисленные сайты продукцией

http://www.avtocomf.ru/

http://www.capulettimobili.ru

http://www.vsemspat.com

http://www.askkt.ru/

http://www.superfit-shop.ru

так же наполнял электротехникой несколько небольших сайтов.

Работал на битрексе, джумле, юми, самописных. Как с админкой, так и с шаблонами товаров. Каталоги, подкаталоги, картинки, характеристики, текст и т.д. (БЕЗ РЕРАЙТА!)

Работаю быстро,качественно, полный день (ночь,если требуется).

Любая связь - скайп, телефон, e-mail.

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нет безопасных платежей

  • UI дизайн-макет главной страницы

    Добрый день Необходим UI!!! дизайн главной страницы под ПК, 1 размер. UX части страницы мы берём отсюда https://disk.yandex.ru/i/cPsODw1gOXGjdw По факту не нравится отображение блоков и использование паттерна https://disk.yandex.ru/i/dedi6gAUuAkiRA, шрифтов. Паттерн в векторе лежит тут https://disk.yandex.ru/d/8lRau6L9_wOIaQ Нужна именно ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад