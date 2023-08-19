Добрый день Необходим UI!!! дизайн главной страницы под ПК, 1 размер. UX части страницы мы берём отсюда https://disk.yandex.ru/i/cPsODw1gOXGjdw По факту не нравится отображение блоков и использование паттерна https://disk.yandex.ru/i/dedi6gAUuAkiRA, шрифтов. Паттерн в векторе лежит тут https://disk.yandex.ru/d/8lRau6L9_wOIaQ Нужна именно ...
контент-менеджер
Наполнял нижеперечисленные сайты продукцией
так же наполнял электротехникой несколько небольших сайтов.
Работал на битрексе, джумле, юми, самописных. Как с админкой, так и с шаблонами товаров. Каталоги, подкаталоги, картинки, характеристики, текст и т.д. (БЕЗ РЕРАЙТА!)
Работаю быстро,качественно, полный день (ночь,если требуется).
Любая связь - скайп, телефон, e-mail.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 месяцев назад