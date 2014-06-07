Aroniya

Нина Aroniya

 
43 годаРоссия/Бийск
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настройка темы шаблона на вордпресс
Замечательного заказчика получил в лице Нины! Конкретно знает чего хочет из чего ставятся четкие задачи. Приятно было общаться!
С такими исполнителями как Игорь приятно иметь дело. Он очень ответственный и коммуникабелен, приятен в общении, незазнается. Хотелось и дальше продолжить сотрудничество.
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