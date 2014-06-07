Здравствуйте. Работа возможна в двух вариантах (настройка и лого) или по отдельности, но поэтапно (сначала настройка, потом лого) с разными исполнителями. Работаем и тестируем с сайтом http://www.test.blog-travuscka.ru/, изначальный вариант http://www.blog-travuscka.ru/. Т.З. 1 этап) Настраиваем шаблон темы https://generatepress.com на сайте http://www.test.blog-travuscka.ru/(продумываем дизайн, корректируем ...