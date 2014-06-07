Здравствуйте. Работа возможна в двух вариантах (настройка и лого) или по отдельности, но поэтапно (сначала настройка, потом лого) с разными исполнителями. Работаем и тестируем с сайтом http://www.test.blog-travuscka.ru/, изначальный вариант http://www.blog-travuscka.ru/. Т.З. 1 этап) Настраиваем шаблон темы https://generatepress.com на сайте http://www.test.blog-travuscka.ru/(продумываем дизайн, корректируем ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется исполнитель для изготовления логотипа для сайта http://www.blog-travuscka.ru/. Тематика - здоровье. Примечание: Меняется полностью дизайн сайта. Тестируем вот на этом http://www.test.blog-travuscka.ru/. Поэтому на основе нового логотипа, будем в дальнейшем дорабатывать дизайн. (настоящий вид - это не окончательный ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Настройка темы шаблона http://blagomirie.ru/ на вордпрессСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
10 лет назад
Замечательного заказчика получил в лице Нины! Конкретно знает чего хочет из чего ставятся четкие задачи. Приятно было общаться!
Ответный отзыв
С такими исполнителями как Игорь приятно иметь дело. Он очень ответственный и коммуникабелен, приятен в общении, незазнается. Хотелось и дальше продолжить сотрудничество.