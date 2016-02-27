ArtArtem

Артем Артемов ArtArtem

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доделать дизайн на BOOTSTRAP

    $40

    Существует готовый дизайн сайта, написан на bootstrap.  Необходимо поправить код, довести до ума, не изменяя общий внешний вид дизайна.  Сделать "грамотное" отображение проекта на мобильных устройствах.  Произвести пару визуальных изменений, типа FIXED, чтобы части страницы фиксировались вверху экрана, ...

    Дизайн сайтаHTMLBootstrap
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать дизайн на BOOTSTRAP

    Существует готовый дизайн сайта, написан на bootstrap. Необходимо поправить код, довести до ума, не изменяя общий внешний вид дизайна. Сделать "грамотное" отображение проекта на мобильных устройствах. Произвести пару визуальных изменений, типа FIXED, чтобы части страницы фиксировались вверху экрана, при ...

    Дизайн сайтаHTMLBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшой проект с элементами соц. сети.

    Небольшой проект с элементами соц. сети. Писать желательно на PhP + jquery. Но если есть предложения написать на чем то еще, пишите обсудим. Основной функционал сайта: Создание аккаунта пользователя с привязкой к другим соц ...

    PHPWordPressJoomlaBootstrapDrupaljQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
MaksPlus
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Доделать дизайн на BOOTSTRAP
Ок, рекомендую!
Все ок, рекомендую!
Ответный отзыв