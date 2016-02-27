Существует готовый дизайн сайта, написан на bootstrap. Необходимо поправить код, довести до ума, не изменяя общий внешний вид дизайна. Сделать "грамотное" отображение проекта на мобильных устройствах. Произвести пару визуальных изменений, типа FIXED, чтобы части страницы фиксировались вверху экрана, ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $40Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Существует готовый дизайн сайта, написан на bootstrap. Необходимо поправить код, довести до ума, не изменяя общий внешний вид дизайна. Сделать "грамотное" отображение проекта на мобильных устройствах. Произвести пару визуальных изменений, типа FIXED, чтобы части страницы фиксировались вверху экрана, при ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Небольшой проект с элементами соц. сети. Писать желательно на PhP + jquery. Но если есть предложения написать на чем то еще, пишите обсудим. Основной функционал сайта: Создание аккаунта пользователя с привязкой к другим соц ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
9 баллов
8 лет назад
Ок, рекомендую!
Ответный отзыв
Все ок, рекомендую!