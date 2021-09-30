Периодически появляется нужда в качественном конвертировании ревитовских моделей под 3д автокад/скетчап. Рассмотрю долгосрочное сотрудничество
Чертежи и Схемы2 заявки
Закрыт
2 года назад
Периодически появляется нужда в качественном конвертировании ревитовских моделей под 3д автокад/скетчап. Рассмотрю долгосрочное сотрудничество
Необходимо создание плагина для sketchup, который будет помогать создавать проекты систем отопления/водоснабжения/канализации. Основные функции плагина - создание модели дома, расчет теплопотерь, расчет гидравлики систем и выдача спецификации.