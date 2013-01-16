Заказ одновременно любимый и не любимый дизайнерами. Практических никаких рамок, простор для творчества и фантазии, но нужно создать именно то, что еще не видит/не осознал заказчик. В общем из разряда "сделай то, не знаю что". ...
- Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
Программист (фронтенд, бэкенд, фулстеп). Работа как с уже существующими проектами, так и новыми. Доработка и создание с нуля. Знающий как разобраться в чужом коде, для поддержки уже существующих проектов. Понимающего, когда можно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер. Обьем задания в пределах 1500-2000 знаков. Количество заданий 50-60 текстов. Все задания на игровую тематику. ММОРПГ(world of warcraft, world of tanks, eveonline и тд) Что требуется: 1. Хорошая грамотность и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Нужно обновить дизайн сайта. Сделать его отвечающим современным требованиям по удобству и юзабилити. Более полная информация после обсуждения с исполнителем.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется опытный дизайнер для создания нового дизайна существующего проекта. Обновляется дизайн сайта связанного с игровыми проектами. Дизайн должен быть - интуитивно понятен подавляющему большинству клиентов - максимальное юзабилити ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад