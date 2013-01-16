Asimp

Руслан Asimp

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Дизайн общего сайта для различных подразделений компании.

    Заказ одновременно любимый и не любимый дизайнерами. Практических никаких рамок, простор для творчества и фантазии, но нужно создать именно то, что еще не видит/не осознал заказчик. В общем из разряда "сделай то, не знаю что". ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист. Знание Javascript, PHP, CSS, HTML

    Программист (фронтенд, бэкенд, фулстеп). Работа как с уже существующими проектами, так и новыми. Доработка и создание с нуля. Знающий как разобраться в чужом коде, для поддержки уже существующих проектов. Понимающего, когда можно ...

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт/рерайт.

    Требуется копирайтер/рерайтер. Обьем задания в пределах 1500-2000 знаков. Количество заданий 50-60 текстов.  Все задания на игровую тематику. ММОРПГ(world of warcraft, world of tanks, eveonline и тд)   Что требуется:   1. Хорошая грамотность и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переделка существующего проекта.

    $200

    Нужно обновить дизайн сайта. Сделать его отвечающим современным требованиям по удобству и юзабилити. Более полная информация после обсуждения с исполнителем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новый дизайн проекта

    Требуется опытный дизайнер для создания нового дизайна существующего проекта. Обновляется дизайн сайта связанного с игровыми проектами. Дизайн должен быть - интуитивно понятен подавляющему большинству клиентов - максимальное юзабилити ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

faibel
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Копирайт/рерайт.
Оплата в срок, профессиональный и хороший заказчик, рекомендую.
Отлично
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Новый дизайн проекта
Был рад сотрудничеству!
Адекватный и работоспособный дизайнер. Все сделано в срок и даже быстрее ;) Проделанная работа по качеству, более чем, стоит своих денег. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Переделка существующего проекта.
Очень рад был работать с Русланом. Чётко ставит задачу, оплату производит моментально. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Все в лучшем виде. Вообщем как обычно при работе с Ильей.
Ответный отзыв