Добрый день! Нужен перевод с русского на итальянский язык. Подробности: 1) направление: с русского на итальянский язык. 2) тематика: политический/экономический текст. 3) объем: 19 страниц (по 1800 знаков), цена ...
- Переводы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется переводчик турецкого языка. Перевод с турецкого на русский язык, с русского на турецкий язык. Требования: хорошее знание языка, точность перевода, аккуратность, соблюдение оформления. Резюме, расценки и ставки высылать на [email protected].Переводы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется переводчик немецкого языка. Перевод с немецкого на русский язык, с русского на немецкий язык. Требования: хорошее знание языка, точность перевода, аккуратность, соблюдение оформления. Резюме, расценки и ставки высылать на [email protected].Переводы17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен перевод текста с русского на английский язык. Подробности: 1) направление: с русского на английский язык. 2) тематика: стандартный договор на строительный подряд, 3) объем: 15-20 страниц (по 1800 знаков), USD 3 ...Переводы3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
16 лет назад
Давно сотрудничаю с БП Прайм/Аударма, и впервые в лице Валерии. Заказчик толковый, внятно ставящий задачу. Сотрудничество доставило удовольствие. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Светлана выполнила для нас перевод документации (договора, сметы) с русского на английский язык. Перевод сдан в срок, качественно, с соблюдением наших требовнаий. Отличная работа!
$60
10 баллов
16 лет назад
Отличный заказчик. Четкое задание, оплата точно в оговоренный срок.
Ответный отзыв
Елена выполнила для нас перевод документации (договора, сметы) с русского на английский язык. Перевод сдан в срок, качественно, с соблюдением наших требовнаий. Отличная работа!