Audarma

Переводов Бюро Audarma

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод с русского на итальянский язык

    Добрый день! Нужен перевод с русского на итальянский язык. Подробности: 1) направление: с русского на итальянский язык. 2) тематика: политический/экономический текст. 3) объем: 19 страниц (по 1800 знаков), цена ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчик турецкого языка

    Требуется переводчик турецкого языка. Перевод с турецкого на русский язык, с русского на турецкий язык. Требования: хорошее знание языка, точность перевода, аккуратность, соблюдение оформления. Резюме, расценки и ставки высылать на [email protected].

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчик немецкого языка

    Требуется переводчик немецкого языка. Перевод с немецкого на русский язык, с русского на немецкий язык. Требования: хорошее знание языка, точность перевода, аккуратность, соблюдение оформления. Резюме, расценки и ставки высылать на [email protected].

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • С русского на английский, договор

    $100

    Нужен перевод текста с русского на английский язык. Подробности: 1) направление: с русского на английский язык. 2) тематика: стандартный договор на строительный подряд, 3) объем: 15-20 страниц (по 1800 знаков), USD 3 ...

    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

sveta_rybak
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
С русского на английский, договор
Давно сотрудничаю с БП Прайм/Аударма, и впервые в лице Валерии. Заказчик толковый, внятно ставящий задачу. Сотрудничество доставило удовольствие. Рекомендую всем!
Светлана выполнила для нас перевод документации (договора, сметы) с русского на английский язык. Перевод сдан в срок, качественно, с соблюдением наших требовнаий. Отличная работа!
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lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$60
10 баллов
16 лет назад
С русского на английский, договор
Отличный заказчик. Четкое задание, оплата точно в оговоренный срок.
Елена выполнила для нас перевод документации (договора, сметы) с русского на английский язык. Перевод сдан в срок, качественно, с соблюдением наших требовнаий. Отличная работа!
Ответный отзыв