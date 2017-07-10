AutoFLINSTON

Маркетинговое агентство "PASADENA"
Я занимаюсь разработкой сайта, в моем портфолио проекты федерального масштаба (такие как e-veksel.ru).
https://gartal.ru/ - Чешская компания. Разрабатывал структуру сайта, CMS управление сайтом и верстка.
https://e-veksel.ru/ - разработка CMS совместимой с терминалами более 12млн. рублей.
http://aerography.org/ верстка сайта и разработка CMS
http://kolodec-igla.ru/ верстка сайта и разработка CMS
https://z-gm.ru/ - разработка сайта для одного из трех заводов по производству гидравлики в России
http://besins-healthcare.cz/ - для Чехов делал сайт
http://playbuddy.cz/ - и этот для Чехов
https://e-veksel.ru/investor.html - верстка лендинга для рекламной кампании.
Портфолио по SEO: выводил в ТОП-1 по России высокочастотные коммерческие фразы.
По контекстной рекламе проблем нет: настройку нашей контекстной рекламы выкупали для продажи совместно с франшизами ОСАГО. Понижали стоимость клика с 700 рублей до 30.
По продвижению в сфере маркетинга были достижения с Инвестиционной компанией ООО "ЭСВ" - в которой меня пригласили на Бизнес-бранч "КомерсантЪ" в котором я дал 4 интервью различным журналам и нашел 2 ценных клиентов.
Для презентации в "КомерсантЪ", в срочном порядке за 4 дня был выпущен журнал с презентацией о компании.
На данный момент разрабатываем крупнейший в России рыболовный информационный портал.