AutoFLINSTON

SEO Specialist at Free lance (удаленная работа)

Маркетинговое агентство "PASADENA"

Я занимаюсь разработкой сайта, в моем портфолио проекты федерального масштаба (такие как e-veksel.ru).

https://gartal.ru/ - Чешская компания. Разрабатывал структуру сайта, CMS управление сайтом и верстка.

https://e-veksel.ru/ - разработка CMS совместимой с терминалами более 12млн. рублей.

http://aerography.org/ верстка сайта и разработка CMS

http://kolodec-igla.ru/ верстка сайта и разработка CMS

https://z-gm.ru/ - разработка сайта для одного из трех заводов по производству гидравлики в России

http://besins-healthcare.cz/ - для Чехов делал сайт

http://playbuddy.cz/ - и этот для Чехов

https://e-veksel.ru/investor.html - верстка лендинга для рекламной кампании.

Портфолио по SEO: выводил в ТОП-1 по России высокочастотные коммерческие фразы.

По контекстной рекламе проблем нет: настройку нашей контекстной рекламы выкупали для продажи совместно с франшизами ОСАГО. Понижали стоимость клика с 700 рублей до 30.

По продвижению в сфере маркетинга были достижения с Инвестиционной компанией ООО "ЭСВ" - в которой меня пригласили на Бизнес-бранч "КомерсантЪ" в котором я дал 4 интервью различным журналам и нашел 2 ценных клиентов.

Для презентации в "КомерсантЪ", в срочном порядке за 4 дня был выпущен журнал с презентацией о компании.

На данный момент разрабатываем крупнейший в России рыболовный информационный портал.