Нужно написать положительный отзыв в вк. с реальной страницы женского пола (Россия). За отзыв 40 руб.
Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужно написать положительный отзыв в вк. с реальной страницы женского пола (Россия). За отзыв 40 руб.
Задача: реализовать скрипт для бронирования и администрирования заказов номеров для гостиницы. Необходим функционал: Регистрация пользователя: внесение данных, загрузка гр. файлов; Выбор и бронирование свободного номера клиентом; Администрирование анкетных данных ...