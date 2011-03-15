$500
Необходимо в сжатые сроки доработать/изменить функционал сайта. Речь идет об исправлении допущенных ошибок. ...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Необходимо в сжатые сроки доработать/изменить функционал сайта. Речь идет об исправлении допущенных ошибок. ...
Наполнение страниц сайта
Презентация для сайта
Требуется сделать макет визитки и фирменной папки в CorelDraw. На визитке заголовок: ФИО, телефон, e-mail. Требования к макету визитки: - формат страницы равен размеру визитки; - логотип должны быть отрисованы ...