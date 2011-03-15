Avas76

Дмитрий Avas76

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для bezlepkina
Спасибо за сотрудничество.
Сделано в срок и в соответствии с заданием
Ответный отзыв
Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Asmi
Дмитрий отличный, приятный и легкий в общении заказчик! Никаких проблем с оплатой и процессом работы. Рекомендую:) Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работа выполнена профессионально и в срок. Все пожелания учтены. С Анной очень приятно работать. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать визитку и фирменнную папку
CorelDRAW
Очень понравилось работать с Дмитрием. Понятное ТЗ, доброжелательное общение, моментальная оплата. Мои рекомендации и 10 баллов!
Приятно работать с профессионалом в своем деле. Все сделано качественно, красиво и в срок. Спасибо!
Ответный отзыв